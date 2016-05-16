اذا كنت تعانين من النمش و تبحثين ان اهم الاسباب و طرق العلاج الصحية و الطبيعية للتخلص منه نهائيا فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال مقال مذهل و صحي يشمل أسباب النمش.

العديد من الأشخاص وخصوصا النساء يعانين من النمش وهو مشكلة يعاني فيها الجلد من فرط التصبغ، و وفقا لبيانات من الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، أن النمش يؤثر على ما يقرب من ستة ملايين شخص في الولايات المتحدة وحدها، و كثيرا ما يتم الخلط بين بقع العمر و النمش، حيث أن النمش يكون عبارة عن بقع غير منتظمة وأكثر قتامة، و مناطق الجلد المصابة غالبا تكون الجبين والذقن والشفة العليا والخدين .

تعرف على أهم أسباب ظهور النمش :

النمش يحدث غالبا في النساء في سن الإنجاب , ويكون غالبا في معظمهم النساء اللاتي أصولهم من الشرق الأوسط وآسيا , ومن الأسباب الرئيسية للنمش ما يلي :

>1. التعرض لأشعة الشمس :

> ربما هذا السبب يعتبر من أكثر الأسباب للإصابة بالنمش , حيث أن النساء اللواتي لديهن استعداد وراثي للنمش يعانون من هذه الحالة عندما يعرضون أنفسهم لأشعة الشمس كثيرا .

2. الحمل :

> في فترة الحمل النساء لعدة تغيرات فسيولوجية ، ومستويات إفراز الهرمونات تتغير , حيث تكون مستويات هرمون البروجسترون والاستروجين في الثلث الثاني والثالث مرتفعة جدا , ووجود مستويات مرتفعة من هرمون البروجسترون قد يكون سببا للنمش , حتى النساء بعد سن اليأس تتعرض للعلاج بهرمون البروجسترون مما يعرضها للإصابة بالنمش .

3. المستحضرات الخارجية :

> الأدوية والمنتجات الجلدية التي تهيج الجلد تؤثر على انتاج الميلانين مما يؤدي إلى النمش , و استخدام بعض وسائل منع الحمل عن طريق الفم و منتجات العناية بالبشرة قد تؤدي الى الإصابة بهذه المشكلة .

الخيارات المتاحة لعلاج النمش :

هناك عدد من العلاجات المتاحة لعلاج النمش , حيث ان أغلبية الأطباء والمتخصصين الجلد يوصون باستخدام كريمات الهيدروكينون ومنتجات OTC مثل Porcelana وEsoterica , وهناك بعض الأدوية والوصفات الطبية المتاحة لعلاج النمش , وكريمات الهيدروكينون لها آثار جانبية على بعض الأفراد ، لأنها تهيج الجلد وتزيد من اسمرار البقع .

> بعض الأشخاص يلجئون الى اجراء بعض العمليات مثل التقشير الكيميائي والعلاج بالليزر , حيث أن العلاج بالليزر يعطي نتائج على المدى القصير وأحيانا يمكن أن يكون ضارا .

> لتجنب اي اثار جانبية من الكريمات او العمليات او الليزر . فمن الأفضل اللجوء للعلاجات المنزلية الطبيعية , ومن هذه العلاجات ما يلي :

وفيما يلي طرق التخلص من النمش إليكم علاج النمش بخلطات و وصفات منزلية سهلة

1. عصير الليمون :

> عصير الليمون هو عنصر فعال جدا لعلاج النمش وكذلك البقع بنية اللون . عصير الليمون له خصائص تفتيح البشرة بشكل لطيف من شأنها أن تبييض البقع السوداء على بشرتك .

> الطريقة :

> يوضع عصير الليمون الطازج على الجلد المصاب ويتم التدليك بلطف المنطقة وتترك لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم شطفه بالماء الفاتر القيام بذلك مرتين في اليوم. وثمة خيار آخر هو استخدام فرك الليمون عن طريق اخذ قطع الليمون وترش عليها نصف ملعقة صغيرة من السكر ويفرك بلطف على الجلد لبضع دقائق ثم تغسل البشرة بالماء . القيام بذلك مرة أو مرتين في الأسبوع على أساس منتظم .

2. الكريمة الحامضة :

> وجود حامض اللبنيك في اللبن الرائب يمكن أن يساعد كثيرا على التخلص من النمش. انها مفيدة بشكل خاص لذوي البشرة الحساسة

> الطريقة :

> توضع بعض القشدة الحامضة على الجلد المتضرر ويترك حتى يجف لبضع دقائق , وبدلا من شطفه بالماء يتم مسحه بلطف بمنديل أو منشفة ناعمة . ثم استخدام كريم مرطب . وهذا العلاج لا يسبب تهيج الجلد أو الجفاف . القيام بذلك على الأقل مرة واحدة يوميا حتى يزول النمش . بدلا من ذلك، يمكنك شطف الجلد المصاب باستخدام اللبن الرائب يوميا. إذا لم يكن لديك اللبن الرائب ، يمكن استخدام اللبن العادي .

>3. العسل :

> العسل هو علاج ممتاز للنمش لأنه يحتوي على الانزيمات التي تساعد على التخفيف من التصبغات الجلدية . بالاضافة الى ذلك، كونه مرطب طبيعي فانه يعتبر مرطب طبيعي للجلد .

> الطريقة :

> مزج العسل والمياه وتسخينهما قليلا في الميكروويف ثم يوضع على المنطقة المتضررة وتترك لبضع دقائق , ثم شطف المنطقة جيدا بالماء الدافئ . القيام بذلك يوميا لعدة أسابيع. يمكن أيضا عمل قناع الاعشاب عن طريق خلط القمح الجرثومي مع قليلا من العسل الدافئ. ويوضع هذا القناع ويترك لمدة 10 دقيقة ثم شطف المنطقة بالماء الدافئ ثم يغسل مرة أخرى بالماء البارد . يكرر مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهرين. هذا هو واحد من العلاجات المنزلية الأكثر فعالية للنمش . وثمة خيار آخر هو صنع مزيج من العسل واللبن، ووضعه على النمش لمدة 30 دقيقة يوميا حتى تحصل على النتائج المرجوة .

>4. البابايا :

> عصير البابايا هو علاج فعال آخر للتخلص من النمش. البابايا يحتوي على غراء ، وهو نوع من الإنزيمات التي يمكن أن تساعد على تخفيف النمش.

> الطريقة :

> وضع عصير البابايا الطازج مباشرة على النمش باستخدام القطن وتدليكه بلطف ثم بعد 10 دقيقة ، تشطف البشرة بالماء البارد , القيام بذلك مرة واحدة يوميا على الأقل لبضعة أسابيع أو حتى تصبح راضيا عن النتائج .

5. البصل :

> البصل يمكن أن يستخدم أيضا لإزالة النمش والبقع البنية بسبب الكبريت والذي لديه خصائص تقشيرية . للحصول على أفضل النتائج ، استخدم البصل الأحمر.

> الطريقة :

> تقطع بصلة حمراء واحدة إلى شرائح سميكة وفرك الشرائح بلطف على النمش مرتين يوميا . يستمر هذا العلاج حتى يتلاشى النمش .

> وثمة خيار آخر هو عصر البصل الأحمر، واستخراج عصير ووضع العصير على الجلد المصاب مرتين في اليوم. للحصول على أفضل النتائج ، إضافة ملعقة من الخل إلى عصير البصل. يكرار هذا العلاج يوميا لمدة أسبوع أو أسبوعين.



>6. اللبن :

> يمكن ان يساعد اللبن أيضا في التخفيف من وتلاشى النمش . وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيجعل بشرتك ناعمة ونضرة .

> الطريقة :

> ببساطة يوضع اللبن على النمش ، ويترك لمدة 10 دقائق، ثم شطفه بالماء الفاتر. يكرر مرتين يوميا لعدة أسابيع. وثمة خيار آخر هو عمل عجينة سميكة من مسحوق دقيق الشوفان واللبن. ووضع هذه العجينة على المنطقة المصابة، وتترك لمدة حوالي 30 دقيقة ، ثم غسله بالماء البارد. القيام بذلك مرة واحدة يوميا حتى تحصل على نتائج إيجابية. بدلا من ذلك ، يمكن مزج ملعقة من اللبن مع ملعقة من عصير الليمون ووضعه على الجلد وتركه لمدة 10 دقائق قبل غسله .

>7. زيت الخروع :

> زيت الخروع هو علاج طبيعي آخر لعلاج النمش في المنزل. وسوف يعطي بهجة للجلد ويساعد على تلاشي النمش .

> الطريقة :

> قبل الذهاب إلى الفراش ، وضع زيت الخروع على الجلد المصاب ثم في صباح اليوم التالي ، يمسح الزيت بقماشة لينه ثم يشطف الجلد بالماء الفاتر . يستمر هذا العلاج يوميا حتى يتم التخلص من النمش. للحصول على أفضل النتائج يعتمد على اختيار زيت الخروع النقي الذي لا طعم له وعديم الرائحة. بدلا من ذلك، يمكنك استخدام زيت فيتامين E أو زيت الزيتون للحد من العيوب والنمش .

>8. الفجل :

> يحتوي الفجل على نسبة عالية من فيتامين C وهو جيد ليتلاشى النمش والبقع بشكل طبيعي . كما تعمل مضادات الأكسدة للحفاظ على صحية البشرة الشابة .

> الطريقة :

> عصير الفجل يوضع على الجلد المصاب ويترك لمدة 10 دقيقة. القيام بذلك مرة واحدة يوميا لتخفيف النمش . بدلا من ذلك، إضافة ملعقة من جذور الفجل المجفف إلى كوب من الحليب وتركها تغلي ثم تركها تبرد وتصفى ويوضع هذا الحل على جلدك ويترك لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل غسله . القيام بذلك 4-5 مرات في الأسبوع حتى تحصل على نتائج مشجعة . وثمة خيار آخر هو مزج واحده من الفجل المبشور مع عصير الليمون لصنع عجينة. ثم وضع العجينة على منطقة الجلد المتضرر وتركه حتى يجف . ثم غسله بالماء البارد. اتباع هذا العلاج كل يوم حتى ترى التحسن .

>9. الباذنجان :

> الباذنجان كونه غني بالمواد المضادة للأكسدة ، يمكن أن يستخدم أيضا لإزالة النمش وجعلها أقل وضوحا .

> الطريقة :

> تقطيع الباذنجان الطازج إلى قطع سميكة , وضع الشرائح على الجلد المصاب , فرك شرائح الباذنجان بلطف في حركة دائرية وتركها على البشرة لمدة 10 إلى 15 دقيقة . اتباع هذا العلاج مرة واحدة يوميا لمدة اسبوع تقريبا سوف تلاحظ التحسن في مظهر بشرتك . وسوف يخفف النمش بشكل كبير بعد بضعة أسابيع .

>10. بذور السمسم :

> مزيج من بذور السمسم والكركم يساعد أيضا على تلاشى النمش ، وتعزيز تفتيح البشرة.

> الطريقة :

> طحن ملعقة كبيرة من بذور السمسم وملعقة من مسحوق الكركم جيدا مع قليل من الماء لعمل معجون ناعم , وضع العجينة على الجلد المصاب ويترك لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم شطفه بالماء البارد .

> القيام بذلك مرة واحدة يوميا وسوف يتلاشى النمش الخاص بك .

نصائح :

أثناء استخدام العلاجات المنزلية المصنوعة من الأعشاب الطبيعية والفواكه والمستخلصات النباتية التي تساعد على التخلص من النمش ، فإنك تحتاج أيضا إلى توخي الحذر من عدة امور منها :

> • تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة , و استخدام الملابس الواقية واستخدام الكريم الواقي من الشمس عند الحاجة إلى الخروج من المنزل .

> • التأكد من انواع الأدوية أو منتجات العناية بالبشرة التي تستخدمها و تؤدي إلى انتاج الميلانين الزائد , و الذي يمكن أن يسبب فرط التصبغ .

> • جنبا إلى جنب مع العلاجات المنزلية ، فمن المهم الحفاظ على ان يحتوي النظام الغذائي على الأطعمة الغنية بفيتامين C وحمض الفوليك للحصول على نتائج جيدة , و تناول الكثير من الفواكه والحمضيات و الخضار الورقية الخضراء والحبوب الكاملة واللوز.

هنا بعض النصائح للوقاية من النمش :

– تبدأ الحماية من الشمس في سن مبكرة . تلف الجلد من التعرض للشمس يحدث عادة في سن أصغر لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما

> – استخدام واقيات الشمس ذات قيمة SPF مناسبة للظروف البيئية التي تعيش فيها . وزيادة التعرض لأشعة الشمس ، وينبغي أن تكون نسبة SPF مرتفع

> – تجنب الخروج في الشمس خلال ساعات الذروة التي هي 10:00 حتي 16:00

> – محاولة البقاء في الظل قدر الإمكان . إذا كان لديك لديك إلى الانتظار ، تجنب التعرض للشمس قدر الإمكان . هذا ينطبق بشكل خاص لأولئك اصحاب البشرة الفاتحة

> – تحذير لجميع أولئك منكم الذين يظهرون حساسية للحرارة ، يرجى مراجعة بشرتك للنمش بشكل متكرر . هذه هي علامة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تترك لكم مفتوحة لسرطانات الجلد الخبيثة في المستقبل