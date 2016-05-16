انخفاض الحيوانات المنوية

اذا كنت تواجه مشاكل صحية مع حيواناتك المنوية قد تؤدي الى انخفاضها و تبحث عن اهم النصائح و الارشادات العلاجية فتابعنا حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال من خلال المقال التالي.

هل أنت لديك إستعداد لإنجاب الأطفال ؟ و لكن تشعر بالقلق من عدد الحيوانات المنوية لأنها منخفضة . من المحتمل أن تكون الخصوبة لديك اكثر من 15 مليون نطفة في الملليلتر للسائل المنوي . و ينخفض هذا العدد عندما تصبح الخصيتين ساخنة . و لحسن الحظ هناك مجموعة من الخطوات التي يمكنك القيام بها لزيادة عدد الحيوانات المنوية :

الجزء الأول ، تغير العادات الخاصة بك :

1. تجنب إنهاك الخصيتين : هناك سبب وراء وراء بقاء الخصيتين خارج الجسم و ذلك لأنهم بحاجة إلي البقاء باردة قليلاً عن بقية أجهزة الجسم الداخلية . و ذلك لأنه عندما تصبح الخصيتين دافئة جداً و غير قادرة علي إنتاج الكثير من الحيوانات المنوية .

> هناك عدد من الطرق لكي تتأكد من أن الخصيتين غير ساخنة :

> لا ترتدي السراويل الضيقة أو الجينز .

> إرتداء السراويل الفضفاضة و القطنية .

> النوم بدون ملابس داخلية بحث تبقي الخصيتين باردة .

> تجنب الحمامات الساخنة و حمامات البخار .

2. إرتداء الحزام الرياضي عند ممارسة التمارين الرياضية :

> لأن الضرابات التي قد تتعرض لها أثناء ممارسة التمارين الرياضية قد تؤدي إلي قتل الحيوانات المنوية .

> 3. تدليك الجسم بالزيوت العشبية :

> و ذلك بالإضافة ممارسة التمارين الرياضية بإنتظام و يحسن من تدفق الدورة الدموية بشكل عام . و ذلك لأن زيادة الدورة الدموية يزيد من صحة الحيوانات المنوية .

>4. تقليل الإجهاد :

> يمكن أن يقلل الإجهاد من القدرات الجنسية لك ، مما يؤدي إلي إنخفاض إنتاج الحيوانات المنوية . إذا كنت تعمل لمدة 12 ساعة معظم أيام الإسبوع ، إعطي نفسك فرصة للراحة و ذلك من خلال ممارسة تقنيات الإسترخاء لزيادة الشعور بالهدوء طوال اليوم . يمكنك القيام بتمارين الإسترخاء مثل اليوغا أو الجري أو السباحة .

> تأكد من الحصول علي قسط كافي من النوم لتقليل الإهارق و مشاكل في إنتاج الحيوانات المنوية .

>5. التوقف عن التدخين :

> يعمل التدخين علي تقليل عدد الحيوانات المنوية و يبطئ من حركتها و قد يؤدي إلي حيوانات منوية مشوه . و فقاً لإحدي الدراسات فإن الرجال الذين يدخنوا يكون لديهم عدد حيوانات منوية أقل بنسبة 22 % عن اولئك الأفراد الغير مدخنين و أيضاً الماريجوانا لها نفس التأثير علي الحيوانات المنوية .

>6. تقليل القذف المتكرر :

> يمكن أن يؤدي القذف المتكرر إلي قلة عدد الحيوانات المنوية . ينتج الجسم ملايين من الحيوانات المنوية كل يوم ، و لكن إذا كان لديك بالفعل عدد حيوانات منوية أقل يجب أن تحاول تخزينها لاطول فترة في القذف . و إذا كنت تعاني من ممارسة العادة السرية يومياً يجب تقليلها لزيادة إنتاج الحيوانات المنوية .

> 7. كن حذراً من السموم :

> عندما تتعرض للمواد الكيميائية يمكن أن يؤثر علي حجم و حركة و عدد الحيوانات المنوية . لذا تجنب التعرض للسموم لصحة الجسم عموماً و صحة الحيوانات المنوية خصوصاً ، يمكنك تقليل التعرض للسموم من خلال ما يلي :

> إذا كنت تتعامل مع المواد الكيميائية لفترة طويلة أثناء اليوم يمكنك إرتداء الأكمام الطويلة و القفازات و تأكد من إرتداء قناع و نظارات واقية لحماية وجهك .

> إستخدم مواد التنظيف الطبيعية بدلاً من المواد الكيميائية .

> لا تستخدم المبيدات الحشرية أو مبيدات الأعشاب في منزلك .

>8. كن حذر عند تناول الأدوية :

> يمكن أن تؤدي بعض الأدوية إلي إنخفاض عدد الحيوانات المنوية و حتي التعرض للعقم . إذا كنت تعاني من إنخفاض إنتاج الحيوانات المنوية يجب إستشارة طبيبك عن أي دواء يمكن أن تتناوله لأنه قد يؤثر علي عدد الحيوانات المنوية .

الجزء الثاني ، تحسين النظام الغذائي لك :

1. ممارسة التمارين الرياضية بإنتظام :

> تساعدك ممارسة التمارين الرياضية في زيادة عدد الحيوانات المنوية . لأن ممارسة التمارين الرياضية يعمل علي إطلاق هرمون التستوستيرون في الجسم مما يساعد في إنتاج الحيوانات المنوية . يمكنك تجربة تمارين رفع الأثقال و بناء العضلات .

> لا يفضل الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية لا تسبب في إفراز الهرمونات الستيرويدية الكظرية التي تسبب نقص هرمون التستوستيرون .

> لا تتناول المنشطات لأن المنشطات يمكن أن تضر بالخصيتين و تؤدي إلي العقم .

>2. إنقاص الوزن :

> يساعدك إنقاص الوزن في علاج إنخفاض عدد الحيوانات المنوية .حتي الأن لم يفسر العلماء إرتباط السمنة بإنخفاض عدد الحيوانات المنوية . و لكن وجدت دراسة فرنسية حديثة أن الرجال البدناء كانوا أكثر عرضة للإنخفاض عدد الحيوانات المنوية بنسبة 42 % من غيرهم غير البدناء .

> و ذلك لان الأنسجة الدهنية تحول التستوستيرون إلي هرمون الأستروجين بالإضافة إلي أن دهون الفخذين تؤدي إلي خصيتين ساخنة و بالتالي يقلل من عدد الحيوانات المنوية .

>3. تناول الأطعمة الصحية :

> عندما تقوم بإتباع نظام غذائي صحي منخفض الدهون و يحتوي علي نسبة عالية من البروتين و الخضروات و الحبوب الكاملة يساعدك في تحسين صحتك و صحة الحيوانات المنوية .

> تناول المزيد من الأسماك ، اللحوم ، البيض ،الفواكه ، الخضروات .

> تناول الفول السوداني ، الجوز ، الكاجو ، بذور القرع فهي أيضاً تساعد في زيادة عدد الحيوانات المنوية .

> تجنب تناول الفول الصويا ، شراب الذرة عالي الفركتوز و ذلك لأن الفول الصويا لها تأثير علي هرمون الأستروجين لذلك فهو جيد للمرأة فقط .

>4.إنقاص الوزن :

> عندما تحاول فقدان الوزن يساعدك في زيادة عدد الحيوانات المنوية . لم يستطيع العلماء حتي الأن تفسير إرتباط السمنة بإنخفاض عدد الحيوانات المنوية و لكن وجدت دراسة فرنسية حديثة بأن الرجال البدناء كانوا عرضة لإنخفاض عدد الحيوانات المنوية بنسبة 42 % بالمقارنة من غيرهم الغير بدناء .

> و ذلك لأن دهون الفخذين تعمل علي تسخين الخصيتين و بالتالي تقليل عدد الحيوانات المنوية .

>5. تجربة تناول المكملات الغذائية :

> يمكنك تجربة المكملات الغذائية التي تحتوي علي مكونات طبيعية تزيد من إنتاج السائل المنوي. وجدت الأبحاث التي تناولوا 5 ملجرام من حمض الفوليك ، 56 ملجرام من كبريتات الزنك يومياً و لمدة 26 أسبوع زاد لديهم عدد الحيوانات المنوية بنسبة 75 % .

> أيضاً مكملات فيتامين ج ، السلينيوم من المكملات المفيدة في زيادة عدد الحيوانات المنوية .

>6. إٍستخدام الأعشاب :

> تحتوي بعض الأعشاب علي مكونات مثالية تعمل علي زيادة عدد الحيوانات المنوية و منها مايلي :

> Passiflora Incarnata يعمل علي إستعادة النشاط الجنسي للذكور و زيادة عدد الحيوانات المنوية لدي الرجال الذين لديهم عدد حيوانات منوية منخفض بسبب التدخين .

> Zincum Metallicum هذه المادة مثالية جداً لأنها تزيد من الزنك و الذي يعمل علي تحسين جودة السائل المنوي و زيادة عدد الحيوانات المنوية .

> Damiana, Yohinbinum تعمل هذه المادة علي زيادة النشاط الجنسي للذكور و تحسين الرغبة الجنسية .

> Asparagus racemosus تستخدم هذه المواد في تحسين الشهوة الجنسية بطريقة طبيعية و علاج تصحيح ضعف الإنتصاب .

الجزء الثالث ، تجربة العلاجات الطبية :

1. يمكنك عمل إختبار لعلاج الأمراض المنقولة جنسياً :

> هناك بعض الأمراض المعدية التي تنتقل بالإتصال الجنسي مثل الكلاميديا و السيلان و التي قد تعارض دخول الحيوانات المنوية . لذلك يجب أن تخضع بإنتظام لإختبار لمعرفة الأمراض المنقولة جنسياً و إذا كنت تعاني من أحدهم تأكد من الحصول علي العلاج المناسب . و في معظم الحالات يتم وصف مضادات حيوية لعلاج العدوي .

>2. تحديد ما إذا كنت تعاني من دوالي الخصية :

> إذا كنت تعاني من تورم الأوردة الذي يصيب الخصية و يمكن أن يؤدي إلي زيادة درجة حرارة الخصية و إنخفاض عدد الحيوانات المنوية. لذلك راجع طبيبك لمعرفة إذا كان ذلك يؤثر علي خصوبتك إذا كنت تعاني من دوالي الخصية يمكنك إجراء عملية جراحية لحل هذه المشكلة .

>3. تجربة العلاجات الهرمونية :

> يمكن أن يؤدي عدم توازن الهرمونات إلي إنخفاض عدد الحيوانات المنوية لذلك حاول علاج هذه المشاكل الصحية لكي تساعدك في إنتاج المزيد من الحيوانات المنوية ، تحدث مع طبيبك حول العلاج المناسب .

> يستغرق العلاج بالهرمونات لمدة 3 أشهر .

هناك أسئلة أخري يمكن أن تخطر في بالك حول الحيوانات المنوية نحن نشرح لك إجابة هذه الأسئلة أدناه :

ما هي الفترة الزمنية التي تعيشها الحيوانات المنوية ؟

تعتمد إجابة هذا السؤال علي مجموعة من العوامل ،و أهما مكان الحيوانات المنوية و جودة و نوع الحيوان المنوي . إذا تواجدت الحيوانات المنوية علي سطح جاف مثل الملابس أو الفراش فالحيوانات المنوية تموت علي الفور نظراً لعدم توافر بيئة صحية لها و خصوصاً بمجرد جفاف السائل المنوي . أما إذا تواجدت الحيوانات المنوية في حوض إستحمام به ماء دافئ فهي تعيش لفترة أطول لأنها تنمو في البيئات الرطبة و الدافئة .

> أما بالنسبة لجسم المرأة فإن الحيوانات المنوية تعيش لمدة تصل حوالي 5 أيام و يكون هناك فرصة للحمل خلالها .

> كم عدد الحيوانات المنوية اللازم لحدوث الحمل ؟

> إذا كان الحمل الطبيعي يحتاج إلي حيوان منوي واحد لكي يحدث تخصيب للبويضة . لماذا قد تحتاج إلي ملايين الحيوانات المنوية لحدوث الحمل و ذلك لأن غالبية الحيوانات المنوية تقتيل بسبب البيئة الحامضية للمهبل و جزء منها يعيش داخل الرحم . و قد ذكرت منظمة الصحة العالمية بأنه هناك حاجة إلي حوالي 20 مليون حيوان منوي في المل الواحد للازمة لحدوث الحمل بصورة طبيعية و مع ذلك قد توجد مع هذه الكمية مشاكل العقم .

> لماذا نحتاج إلي كل هذا العدد من الحيوانات المنوية مع العلم أن حيوان منوي واحد فقط كافي لخلق طفل ؟ يحدث الحمل نتيجة وصول الحيوانات المنوية داخل المهبل و خروج الحيوانات المنوية من الرجل علي هيئة القذف و تقوم الحيوانات المنوية بالوصول إلي البويضة و إختراقها و تخصيبها .و بالتالي توفير أفضل وسيلة للحمل .

هل هناك أي شئ يمكن أن يحسن صحة الحيوانات المنوية ؟

هناك الكثير من الأمور التي يمكنك القيام بها للحفاظ علي صحة الحيوانات المنوية و تشمل ما يلي :

> تجنب السجائر والمخدرات و خاصة المنشطات .

> تجنب التعرض للسموم مثل المبيدات و المعادن الثقيلة .

> الحد من تناول الكحول

> إتباع نظام غذائي صحي و الحفاظ علي وزن صحي .

> الحفاظ علي رطوبة الجسم لأن الحرارة تبطئ من إنتاج الحيوانات المنوية. تجنب الحمامات الساخنة أو أحواض المياه الساخنة و تجنب إرتداء السراويل الضيقة .

ما يقوله لك تحليل السائل المنوي ؟

يعد تحليل السائل المنوي ، إختبار التي يساعدك في تحديد سبب العقم . و تقيم السائل المنوي الخارج من القضيب أثناء القذف لمعرفة محتواه و جودته ، يوفر لك المعلومات حول إختبار الحيوانات المنوية و السائل المنوي و هذه بعض الأمور التي يبحث الطبيب عنها :

> الكمية الطبيعية للسائل المنوي الطبيعي 2 – 6 ملليمتر ( مل ) للقذفة الواحدة عندما يكون السائل المنوي أقل من ذلك فهذا يعني أنه لا يحتوي علي العدد الكافي من الحيوانات المنوية لتحقيق الحمل . فالمزيد من السائل المنوي يخفف من من تركيز الحيوانات المنوية و يجب أن يكون السائل المنوي سميك جداً عند أخذه ليصبح رقيق بعد مرور 10 – 12 دقيقة بعد القذف . عندما يبقي السائل المنوي سميك قد يجعل هناك صعوبة في حركة الحيوانات المنوية يقصد بتركيز الحيوانات المنوية ” كثافة الحيوانات المنوية وهي ملايين الحيوانات المنوية في كل ملليمتر من السائل المنوي و غالباً ما يكون عشرين مليون أو أكثر .

هل يتوقف الرجال الكبار في السن عن إنتاج الحيوانات المنوية ؟

الرجال عكس المرأة فالمرأة في سن اليأس يقل لديها معدل الخصوبة ولكن يظل الرجال محتفظون بمعدل الخصوبة طوال حياتهم بالرغم من أن إنتاج الحيوانات المنوية يتناقص مع مرور العمر .

إليك أسباب إنخفاض عدد الحيوانات المنوية :

إستخدام المخدرات الغير مشروعة مثل تناول المنشطات التي تعمل علي تحفيز قوة العضلات حيث تعمل علي نمو الخصيتين و تقليص إنتاج الحيوانات المنوية . و أيضاً إستخدام الكوكاين و الماريجو قد يقلل من عدد الحيوانات المنوية.

>تعاطي الكحول : تناول الكحول يقلل من مستوي هرمون التستوستيرون و إنخفاض إنتاج الحيوانات المنوية. و أيضاً بعض المهن تؤدي إلي زيادة خطر الإصابة بالعقم منها زيادة إستخدام الكمبيوتر أو شاشات عرض الفيديو و التعرض لضغوطات العمل .

>التدخين :قد يكون عدد الحيوانات المنوية عند الرجال المدخنون أقل من أولئك الذين لا يدخنون .

>الضغط النفسي :عندما تتعرض لنوبة من الضغط النفسي الشديد لفترات طويلة و ذلك لأن التوتر يقلل من الخصوبة

>الوزن : يمكن أن تؤدي السمنة إلي التغيرات الهرمونية التي تقلل من الخصوبة عند الرجال .