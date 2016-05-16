نصائح للتعامل السليم مع "سخونية" الأطفال.. أهمها كمادات بـ"مية الحنفية"

قد يتعرض الطفل لارتفاع بدرجات الحرارة لأى سبب من الأسباب، وفى تلك الأجواء الحارة بشكل خاص، لذا ينصح الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى الأطفال بمستشفى أبو الريش للأطفال، بضرورة أن تتبع الأم خطوات بسيطة للعمل على خفض درجة حرارة الجسم، وكذلك للعمل على التخلص من السخونة الضارة به.

وتابع الدكتور محمد عبد الفتاح حديثه موضحا أن السخونة وارتفاع درجة حرارة جسم الطفل من الأعراض المرضية الخطيرة التى يجب التعامل معها بشكل سريع للغاية، والسيطرة عليها من خلال بعض النصائح والخطوات التى يمكن للأم أن تقوم بها منزليا، وكذلك باستشارة المختص إذا لم تنخفض درجة الحرارة.

ومن أهم هذه الخطوات الصحية التى ينصح بها أخصائى الأطفال، والتى على الأم اتباعها:

>- اهتمى بأن تكون الغرفة المتواجد بها الطفل باردة لا ساخنة.

>- املئى طبقا من المياه الجارية من الصنبور، وقومى بعمل كمادات على رأس الطفل جبهته.

>- إذا عانى الطفل من رعشة أو رجفة فلا تكملى عملك بالكمادات.

>- عليك قياس درجة حرارة الطفل بالترمومتر كل 6 ساعات دون تأخير وملاحظة التغيير عليها.

>- اعطى طفلك الدواء الخاص بخفض الحرارة والمعالج للسخونة بشكل منظم للغاية ولا تفوتى مواعيده.

>- اهتمى بأن يشرب طفلك السوائل المفيدة من الفواكه الطبيعية.

>- اهتمى بأن يتناول الطفل طعامه.

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