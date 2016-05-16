استاد “هزاع بن زايد” يعلن عن طرح تذاكر لقاء الأهلي وروما للبيع

أعلن استاد هزاع بن زايد، في الامارات عن طرح تذاكر مباراة الأهلي وروما الودية المقرر اقامتها في 20 مايو القادم، للبيع عبر أحد المواقع الألكترونية.

قالت الصفحة الرسمية لاستاد هزاع بن زايد، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن تذاكر المباراة تم اتاحة شرائها على موقع www.ticketmaster.ae

ويغادر فريق النادي الأهلي متجهًا إلى الإمارات في الثانية من ظهر الأربعاء المقبل، حيث سيتدرب الفريق على ملعب أهلي دبي استعدادًا للمباراة الودية في 20 مايو الجاري.