طاقم مركب أبو كرم من كفر الشيخ يستغيثون لإنقاذهم من الغرق بسواحل مطروح

أطلق أهالى قرية برج مغيزل استغاثات للقوات البحرية المصرية من خلال اليوم السابع، لإنقاذ 8 صيادين من الغرق بمنطقة أبو نفلة التابعة لسواحل مطروح، وهم طاقم مركب أبو كرم.

قال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ ، خلال تصريحات له لـ"اليوم السابع "، أنه تلقى استغاثة من الصيادين يستنجدون لإنقاذهم وهم من قرية "صيادين يتعرضون للغرق بمنطقة أبو نفلة التابعة لسواحل مطروح، وهم إسلام السيد الصماغ، وأحمد على أحمد الصماغ ،وحسن بدوى الصماغ، ومحمد رزق بهلوان، وهانى محمد هبية، أبو العزم حلمى الصماغ، وكريم عصام البهلوان، ومحمد عمر عشوش.

وأضاف نصار، أن الاتصالات انقطعت بينه وبين الصيادين، وجميع أجهزة المحمول التى يحملونها غير متاحة مما أثار الفزع بالقرية ، لذا نطالب القوات البحرية بسرعة إنقاذهم.

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