الشوط الثاني الدوري المصري- الاتحاد (0) الزمالك (1).. أوباما يضيع انفرادا جديدا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة الـ24 بالدوري المصري.

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ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 54 نقطة من 27 مباراة. بينما يأتي الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة.

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ق75 إنذار لباسم مرسي لاعتراضه على الحكم ومطالبته بركلة جزاء

ق74 جنش يخرج من مرماه على طريقة مانويل نوير ويبعد هجمة خطيرة للاتحاد

ق67 أوباما يهدر انفراد جديد بعد انفراد وخروج خاطئ من جنش

ق59 كهربا يمر من اليسار لكن عرضيته يبعدها الدفاع قبل أن تصل لمايوكا

ق54 الهاني سليمان يتألق وينقذ تسديدة أرضية من مايوكا ويبعدها لركنية

ق50 الألفي يهدر هدفا محققا للاتحاد أمام الزمالك.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق45+1 أوباما يتلقى تمريرة بينية من أحمد الألفي ويسدد بخارج قدمه لكن بجوار المرمى

ق42 إنذار لمصطفى جابر بعد عرقلة كهربا

ق31 أوباما يفشل في استغلال خطأ جنش الذي فشل في الإمساك بتسديدة أحمد الألفي وسدد خارج المرمى من وضع انفراد

ق30 كهربا يمر من اليسار ويسدد لكن كرته الضعيفة يمسك بها الهاني سليمان بسهولة

ق20 تغيير اضطراري مبكر للزمالك بخروج محمد إبراهيم ودخول محمود كهربا

ق16 تسديدة من أحمد الألفي يمسك بها جنش على مرتين

ق15 خطأ قاتل من جنش الي فشل في الإمساك بكرة عرضية لتصل لأحمد الألفي يضعها برأسه في الشباك لكن محمد كوفي ينقذها برأسه من على خط المرمى

مايوكا يسدد داخل المنطقة ويبعدها الدفاع لتصل لعادل جمعة الذي يلعب عرضية متقنة من اليسار على رأس إبراهيم عبد الخالق الذي استغل خروج خاطئ من الهاني سليمان وأسكن الكرة الشباك

ق11 جوووووووووول إبراهيم عبد الخالق يسجل برأسية متقنة

ق8 هيرمان كواو يرد على معروف يوسف بتسديدة قوية بعد تمريرة أحمد الألفي لكن فوق المرمى

ق7 معروف يوسف يهدد المرمى بتسديدة قوية من مسافة قريبة لكن خارج المرمى

بداية المباراة