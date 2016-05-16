أخبار عاجلة

8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر -
8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تفاصيل مشادة أحمد مرتضى وعضو الاتحاد.. ورئيس الزمالك يتدخل

Google+ Print
تفاصيل مشادة أحمد مرتضى وعضو الاتحاد.. ورئيس الزمالك يتدخل تفاصيل مشادة أحمد مرتضى وعضو الاتحاد.. ورئيس الزمالك يتدخل

نشبت مشادة في المقصورة الرئيسية لاستاد الإسكندرية بين محمد البحيري عضو مجلس إدارة الاتحاد وأحمد مرتضى نظيره في الزمالك خلال مواجهة الفريقين.

وذكر مراسل FilGoal.com أن البحيري اعترض على عدم احتساب ركلة جزاء للاتحاد في لعبة مشتركة بين أحمد الألفي وحازم إمام.

فقال له مرتضى منصور: "اقعد اقعد خلينا نتفرج بهدوء".. فرد البحيري: "اقعد أنت لو عايز تتفرج.. أنا حر".

 

وهنا انفعل أحمد مرتضى قائلا: "اتكلم بأدب أنت مش عارف بتكلم مين مش عايزين قلة أدب؟"

وقبل أن يتطور الأمر تدخل مرتضى منصور لتهدئة نجله وقال له لم يحدث شيء، وهدأت الأمور سريعا دون تطور الأمر.

وتقدم الزمالك على الاتحاد بهدف إبراهيم عبد الخالق في الدقيقة 11.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع