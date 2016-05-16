تفاصيل مشادة أحمد مرتضى وعضو الاتحاد.. ورئيس الزمالك يتدخل

نشبت مشادة في المقصورة الرئيسية لاستاد الإسكندرية بين محمد البحيري عضو مجلس إدارة الاتحاد وأحمد مرتضى نظيره في الزمالك خلال مواجهة الفريقين.

وذكر مراسل FilGoal.com أن البحيري اعترض على عدم احتساب ركلة جزاء للاتحاد في لعبة مشتركة بين أحمد الألفي وحازم إمام.

فقال له مرتضى منصور: "اقعد اقعد خلينا نتفرج بهدوء".. فرد البحيري: "اقعد أنت لو عايز تتفرج.. أنا حر".

وهنا انفعل أحمد مرتضى قائلا: "اتكلم بأدب أنت مش عارف بتكلم مين مش عايزين قلة أدب؟"

وقبل أن يتطور الأمر تدخل مرتضى منصور لتهدئة نجله وقال له لم يحدث شيء، وهدأت الأمور سريعا دون تطور الأمر.

وتقدم الزمالك على الاتحاد بهدف إبراهيم عبد الخالق في الدقيقة 11.