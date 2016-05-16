أسوان يرد بقوة عبر في الجول على ' تلميحات الإسماعيلي بالتلاعب ' أمام دجلة

رد حسن عبد القادر رئيس نادي أسوان بقوة على "تلميحات نادي الإسماعيلي بالتلاعب في النتيجة أمام وادي دجلة".

وادي دجلة فاز بهدف مقابل لاشيء على حساب أسوان في الجولة الـ29 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وألمح الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي عقب المباراة بوجود تلاعب في النتيجة متسائلا: "لماذا لعب أسوان بدون الأساسيين؟". (طالع التفاصيل)

وقال رئيس أسوان لـFilGoal.com: "ما يُقال إساءة كبيرة جدا لنادي أسوان. نحن النادي الأعرق في الصعيد".

وأضاف "أسوان أقدم من الإسماعيلي فقد تأسس عام 1930!".

ووجه رئيس أسوان حديثه إلى الإسماعيلي قائلا: "أرجو من نادي الإسماعيلي العمل على حل مشاكله الداخلية وعدم تصديرها. أتركوا أسوان".

وواصل "أسوان من الأساس لعب بالتشكيل الأساسي. أرجو أن ينظر الإسماعيلي لمشاكله الأساسية أولا".

وأتم "أنا في نزاع مع مالك نادي دجلة فكيف أقوم بالتفويت له من الأساس".

فوز دجلة أمام أسوان جعله ينفرد بالمركز الثالث مبتعدا عن الإسماعيلي بفارق 4 نقاط مع مباراة مؤجلة للدراويش.