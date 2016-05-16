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10 أشياء يفعلها أطباء الأورام لحماية أنفسهم من السرطان

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10 أشياء يفعلها أطباء الأورام لحماية أنفسهم من السرطان 10 أشياء يفعلها أطباء الأورام لحماية أنفسهم من السرطان
السرطان من أكثر الأمراض القاتلة على مستوى العالم، حيث يتم اكتشاف 14 مليون حالة جديدة كل عام، ويموت ما يزيد عن 8.2 مليون حالة وفاة سنويا، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الإصابة بالسرطان بنسبة 70% خلال العامين القادمين، وذلك حسبما نشر مؤخرا على الموقع الإلكترونى لمنظمة الصحة العالمية.

وكشف تقرير مثير نشر بموقع "موجز القراء" الأمريكى عن أبرز النصائح التى يتبعها أطباء الأورام فى العالم للوقاية من الإصابة بالسرطان، منهم أطباء فى كاليفورنيا وتكساس، وتشمل:

1.الحد من تناول الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالسكر، لأنها ستؤدى لتراكم بالكبد، وقد يسبب ذلك تلفه، ويرفع خطر الإصابة بسرطان الكبد.
>2. الابتعاد قدر الإمكان عن القلق والتوتر والضغط النفسى لأنها تضر بالجهاز المناعى وتحد من قدرته على مكافحة السرطان.
>3.إتباع حمية البحر المتوسط والإكثار من تناول الخضروات والفواكه والأسماك والمكسرات وزيت الزيتون مع الحد من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية، حيث إنها تساهم فى مكافحة السرطان، وذلك حسبما نشر مؤخراً بمجلة "JAMA".
>4.كشف الدكتور جاستين بياسيكى، المتخصص فى جراحة أورام الجلد أنه يخضع للكشف عن الإصابة بالسرطان بشكل دورى منتظم، ويفصح جسمه من وقت لآخر.
>5.يشير الدكتور إيريك ستوجرس، البروفيسور بقسم جراحات الرأس والعنق، بجامعة تكساس الأمريكية أنه يحاول وقاية نفسه من السرطان عن طريق الحصول على التطعيمات اللازمة مثل مصل فيروس الورم الحليمى البشرى الذى يسبب سرطان عنق الرحم، ومصل فيروس سى ومصل فيرس بى.
>6.التمتع بوزن صحى والتخلص من السمنة وفرط الوزن من أهم الإجراءات الوقائية التى يتبعها الدكتور بيتر شيلد مدير مركز الوقاية من السرطان فى جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، حيث أثبتت الدراسات أن السمنة ترفع خطر الإصابة بسرطان الأمعاء والعديد من الأورام.
>7.استخدام الكريمات الحاجبة للشمس، وارتداء القبعات والنظارات الواقية من الأشعة فوق البنفسجية من الوسائل الرائعة لمكافحة السرطان.
>8.ممارسة الأنشطة البدنية بشكل منتظم يساهم فى مكافحة الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والاكتئاب وبعض الأورام السرطانية، حسبما يؤكد الدكتور دلفين لى، أستاذ أمراض الجلد بمعهد جون واين للسرطان فى كاليفورنيا.
>9.الابتعاد تماما عن تدخين السجائر حيث أثبتت الأبحاث الطبية أنها ترفع خطر الإصابة بسرطان الرئة والرأس والعنق والمرىء والبنكرياس والكلى والمثانة البولية والمستقيم، حسب توصية الدكتور جيفرى فينشتاين، أستاذ الأورام الأمريكى.
>10.التوقف عن تناول اللحوم المصنعة، والتى أضافتها منظمة الصحة العالمية ضمن مسببات السرطان خلال شهر فبراير الماضى، وتناول 5 حصص غذائية من الخضروات والفواكه يوميا.


>ثورة جديدة فى علاج السرطان بدون كيماوى تمنح الأمل لملايين المرضى.. مؤتمر عالمى يؤكد أن العلاج المناعى سيقضى على سرطان الدم.. العلاج يؤخذ من دم المريض.. والشفاء يدوم لأكثر من 14 عاما.. ونسب النجاح 94%
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