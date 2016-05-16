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رئيس الوزراء يجتمع مع ممثلي البنك الأوروبي والوكالة الدولية لبحث مجالات التعاون

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رئيس الوزراء يجتمع مع ممثلي البنك الأوروبي والوكالة الدولية لبحث مجالات التعاون رئيس الوزراء يجتمع مع ممثلي البنك الأوروبي والوكالة الدولية لبحث مجالات التعاون

شريف إسماعيل رئيس الوزراء

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، جتماعًا ضم ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة ” فيليب تر وورت”  مدير مكتب ، وممثلين عن الوكالة الدولية للتمويل التابعة للبنك الدولي برئاسة “مؤيد مخلوف”  المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور وزيري التجارة والصناعة، والتعاون الدولي، ورئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد إسماعيل خلال لقائه  بممثلي البنك والوكالة على اهتمام باستمرار التعاون بين مصر وكافة المؤسسات الدولية في مختلف المجالات التنموية، وإقامة البنية التحتية، والعمل على زيادة مجالات التعاون في العديد من القطاعات الخدمية خلال الفترة المقبلة.

وعرض ممثلو البنك والوكالة خلال اللقاء  تقريرًا حول نشاطهم في مصر، وما يتم دراسته من مشروعات في مختلف المجالات وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، والزراعة، كما تضمن التقرير عرض البرامج المقترحة لضخ المزيد من الاستثمارات في إطار التعاون مع الحكومة المصرية في مجال تدعيم البنية التحتية، وبخاصة في قطاع توليد الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشار ممثلو البنك والوكالة إلى أن المشروعات التي يتم دراستها تدعم المشاركة الفاعلة من جانب الشركات المحلية المصرية والقطاع الخاص والعام، على النحو الذي يساهم في دفع عجلة الإقتصاد وتوفير فرص العمل، موكدين على استعدادهم لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة.

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