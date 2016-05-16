بالصور.. ثقافة الوادي الجديد تحتفل بعيد “الحصاد” في الفرافرة‎

مراسل – «ONA»

نظم فرع الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، احتفاليه بعيد الحصاد في قرية الأمل بواحة الفرافرة، بحضور أبناء المركز وقياداته التنفيذي والشعبية .

حضر الحفل يوسف أحمد محمد، نائب رئيس مركز الفرافرة، ومحي عرابي، رئيس قرية الأمل ولفيف من أبناء واحة الفرافرة وقراه.

وقال محسن حسب، وكيل مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، إن الاحتفالية تضمنت تنظيم ندوة ثقافية بعنوان “السنابل الذهبية مصدر أمن للوطن”، تتناول أهمية الاهتمام بزراعة المحصول الإستراتيجي لمصر، مع عروض فنية لفرقة الفنون الشعبية بالفرافرة، وفقرات مواهب الأطفال، وفقرات شعرية وغنائية للفنان الشعبي محمد بدر .

أضاف محسن، في تصريحات صحفية، أن الاحتفالية أقيمت بمناسبة حصاد محصول القمح، وتم اختيار منطقة الفرافرة، نظرًا لأنها منطقة واعدة في إنتاج القمح، والنواة الأولى لمشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان، والذي دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 31 ديسمبر 2015، وشهد حصاد القمح بالفرافرة، يوم 5 مايو الجاري.