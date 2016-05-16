أخبار عاجلة

8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر -
8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. ثقافة الوادي الجديد تحتفل بعيد “الحصاد” في الفرافرة‎

Google+ Print
جانب من الاحتفال بيوم الحصاد

جانب من الاحتفال بيوم الحصاد

مراسل – «ONA»

نظم فرع الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، احتفاليه بعيد الحصاد في قرية الأمل بواحة الفرافرة، بحضور أبناء المركز وقياداته التنفيذي والشعبية .

حضر الحفل يوسف أحمد محمد، نائب رئيس مركز الفرافرة، ومحي عرابي، رئيس قرية الأمل ولفيف من أبناء واحة الفرافرة وقراه.

وقال محسن حسب، وكيل مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، إن الاحتفالية تضمنت تنظيم ندوة ثقافية بعنوان “السنابل الذهبية مصدر أمن للوطن”، تتناول أهمية الاهتمام بزراعة المحصول الإستراتيجي لمصر، مع عروض فنية لفرقة الفنون الشعبية بالفرافرة، وفقرات مواهب الأطفال، وفقرات شعرية وغنائية للفنان الشعبي محمد بدر .

أضاف محسن، في تصريحات صحفية، أن الاحتفالية أقيمت بمناسبة حصاد محصول القمح، وتم اختيار منطقة الفرافرة، نظرًا لأنها منطقة واعدة في إنتاج القمح، والنواة الأولى لمشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان، والذي دشنه الرئيس عبدالفتاح ، في 31 ديسمبر 2015، وشهد حصاد القمح بالفرافرة، يوم 5 مايو الجاري.

received_1018617204888327 received_1018617231554991 received_1018617301554984 received_1018617318221649 received_1018617348221646 received_1018617371554977 received_1018617374888310 received_1018617404888307 received_1018617408221640 received_1018617621554952 received_1018617624888285

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين

رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين

رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب

رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي

عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي