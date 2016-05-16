«الوفاق الليبية» تسعى للحصول على استثناءات من حظر تسلح الأمم المتحدة لها

قالت مجموعة من الدول الداعمة لحكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم الاثنين، إن حكومة الوفاق الوطني الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة ستسعى قريبًا للحصول على استثناءات من حظر التسلح الذي تفرضه المنظمة الدولية لتتمكن من بسط سلطتها على البلد الممزق.

وبحسب ” رويترز” فقد ذكر بيان مشترك صدر بعد اجتماع وزاري في فيينا أن حكومة الوفاق الوطني قد أعلنت عن نيتها تقديم طلبات ملائمة للاستثناء من حظر التسلح إلى لجنة العقوبات الخاصة بليبيا في الأمم المتحدة من أجل الحصول على الأسلحة والمواد الضرورية لمواجهة التنظيمات التي تعتبرها الأمم المتحدة إرهابية وقتال داعش في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف البيان “سندعم هذه الجهود بشكل كامل في الوقت الذي سنواصل فيه فرض حظر التسلح من قبل الأمم المتحدة”.