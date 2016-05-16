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بعد اعتصامها بمجلس الوزراء..قسم أول أكتوبر يسلم طليقة عكاشة أمرًا بالقبض عليه

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 كتب: سعيد بريك

طليقة توفيق عكاشة

طليقة توفيق عكاشة

سلمت  وحدة تنفيذ الأحكام بقسم  أول 6 أكتوبر، اليوم الاثنين، رضا الكرداوي، طليقة توفيق عكاشة، أمرا بالقبض لتنفيذ حكم صادر ضده بالحبس فى القضية رقم 241 لسنة 2016 محكمة أسرة مدينة نصر .

وكانت صيغة الحكم “نحن مأمور قسم أول 6 أكتوبر نكلف (قسم الشرطة الذى تقوم رضا الكرداوي بإبلاغه عن مكان تواجد طليقها) بأن يعيد التنبيه على المحكوم علية بدفع المبالغ المحكوم بها أو تقديم كفيل يعتمده المحكوم لها (الكرداوي) بأن يبادر بإلقاء القبض عليه فورا وإرساله للسجن لتنفيذ هذا الحكم عليه، واذا دفع المذكور (توفيق عكاشة) أثناء وجوده بالسجن جميع المبالغ المحبوس من أجلها يجب على مأمور السجن أن يفرج علية فورا وإعطائها إيصالا بما دفعه.

 يذكر أن محكمة جنح أول أكتوبر حددت يوم 18 يونيو المقبل أولى جلسات دعوى المذيعة رضا الكرداوى، التى تطالب فيها بحبس وزير الداخلية وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم نهائى صادر بحبس طليقها توفيق عكاشة. واستندت طليقة توفيق عكاشة فى دعواها إلى المادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على أن يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة لكل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائى.

 كما واصلت المذيعة رضا الكرداوي، طليقة توفيق عكاشة، لليوم الخامس الاعتصام أمام البوابة الرئيسية لمجلس النواب بشارع قصر العينى، للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية بالدعوى رقم 241 لسنة 2016، والدعوى رقم 278 لسنة 2015، بحبس توفيق عكاشة شهرين، لامتناعه عن دفع متجمد النفقة البالغ 600 ألف جنيه من عام 2008 حتى الآن.

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