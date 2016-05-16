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اخبار تونس .. الأمن التونسى يضبط 316 كيلو جرام مخدرات ويفكك شبكات تهريب

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اخبار تونس .. الأمن التونسى يضبط 316 كيلو جرام مخدرات ويفكك شبكات تهريب اخبار تونس .. الأمن التونسى يضبط 316 كيلو جرام مخدرات ويفكك شبكات تهريب

>أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن قوات الأمن فى ولاية القصرين تمكنت من ضبط 316 كيلو جرام من المواد المخدرة، وتفكيك 3 شبكات لتهريب وترويج المخدّرات، والقبض على 7 عناصر متورطة فى عمليات التهريب.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين أن الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدرات تمكنت من حجز 316 كيلو جرام من مخدّر عجين التكروري، و210 أقراص من نوع "إكستازي"، لافتة إلى أن كمية من المواد المخدرة التى تم حجزها كانت موجهة للاستهلاك المحلي، وكمية أخرى كانت معدّة للتّهريب لبلدان مجاورة.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من تفكيك 3 شبكات لتهريب وترويج المخدرات، وألقت القبض على 7 عناصر، تتراوح أعمارهم بين 23 و50 سنة ولديهم سجل سوابق فى مجال تهريب وترويج المخدّرات.
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