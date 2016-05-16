نائب رئيس جامعة القناة يتفقد قاعات ومدرجات لجان الامتحانات

زار الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، لجان الامتحانات، للاطمئنان على جاهزية القاعات والمدرجات لأداء امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى.

وتضمن الزيارة كلية التمريض، وتابع راشد التجهيزات التى تعدها الكلية، واستقبلته الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية ومحمد الشبراوى أمين الكلية والإداريين.

وأكد الدكتور طارق رحمى حرص الجامعة على أن يكون موسم الامتحانات ناجحًا، وأن يكلل بالنجاح والتوفيق لأبنائنا الطلاب، مشددا على الالتزام بالتعليمات التى وضعتها الجامعة أثناء الامتحانات، وتوفير وسائل الراحة والهدوء للطلاب.

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