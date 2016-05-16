أخبار عاجلة

8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر -
8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب رئيس جامعة القناة يتفقد قاعات ومدرجات لجان الامتحانات

Google+ Print
نائب رئيس جامعة القناة يتفقد قاعات ومدرجات لجان الامتحانات نائب رئيس جامعة القناة يتفقد قاعات ومدرجات لجان الامتحانات
زار الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، لجان الامتحانات، للاطمئنان على جاهزية القاعات والمدرجات لأداء امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى.

وتضمن الزيارة كلية التمريض، وتابع راشد التجهيزات التى تعدها الكلية، واستقبلته الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية ومحمد الشبراوى أمين الكلية والإداريين.

وأكد الدكتور طارق رحمى حرص الجامعة على أن يكون موسم الامتحانات ناجحًا، وأن يكلل بالنجاح والتوفيق لأبنائنا الطلاب، مشددا على الالتزام بالتعليمات التى وضعتها الجامعة أثناء الامتحانات، وتوفير وسائل الراحة والهدوء للطلاب.


>- تعاون بين جامعتى قناة السويس ولنشونج السويدية فى مجالات البحث العلمى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365