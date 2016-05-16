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الاستخبارات التركية تكشف عن نية «داعش» استهداف ضريح «أتاتورك»

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الاستخبارات التركية تكشف عن نية «داعش» استهداف ضريح «أتاتورك» الاستخبارات التركية تكشف عن نية «داعش» استهداف ضريح «أتاتورك»

ضريح أتاتورك في تركيا – أرشفية

 

أوردت معلومات استخباراتية تركية، أن عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي يريد استهداف ضريح مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية، في العاصمة أنقرة، وذلك يوم 19 مايو الجاري، تزامنًا مع عيد ميلاد أتاتورك، الذي يوافق أيضًا عيد الرياضة والشباب في تركيا.

ومقرر أن يقوم أعضاء البرلمان والحكومة وأعضاء الأحزاب التركية بزيارة ضريح أتاتورك، وكذلك يتم فتحه أمام عامة الشعب في الأعياد الوطنية التركية، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك.

ونفت هيئة رئاسة الأركان التركية أنباء تناولتها الشبكات الاجتماعية عن قرار بإغلاق الضريح يوم الخميس 19 مايو الجاري، ونشر بيان الهيئة الساعات المحددة لزيارة الضريح.

وذكرت صحيفة “خبر تورك”، أن هذه التهديدات تتزامن مع معلومات استخباراتية عن دخول 10 من عناصر داعش إلى تركيا من سوريا عبر مدينة غازي عنتاب، وتخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية في 10 نقاط مختلفة.

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