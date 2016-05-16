إصابة 13 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى كوبرى كفر الدوار

أصيب منذ قليل 13 شخصًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى كفر الدوار بالبحيرة.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 1984 أجرة بحيرة قادمة من الإسكندرية اختلت عجلة القيادة من يد السائق ما أدى إلى الإطاحة بالسور الحديد لكوبرى كفر الدوار الواقع على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وسقوط السيارة من فوق الكوبرى.

وأسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة الأجرة و12 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج، وجارٍ تحرير محضر بالحادث تمهيدًا لاحالته للنيابة العامة.