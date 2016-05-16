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تشكيل الاتحاد - أوباما أساسيا أمام الزمالك

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تشكيل الاتحاد - أوباما أساسيا أمام الزمالك تشكيل الاتحاد - أوباما أساسيا أمام الزمالك

يشارك يوسف أوباما أساسيا مع الاتحاد السكندري أمام الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة الـ24 من الدوري المصري.

أوباما رحل من الزمالك إلى الاتحاد على سبيل الإعارة.

وأعلن مختار مختار المدير الفني لنادي الاتحاد تشكيل فريقه أمام الزمالك. تشكيل شهد تواجد هيرمان كواو وأحمد الألفي.

وفيما يلي تشكيل الاتحاد بالكامل أمام الزمالك:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: هشام شحاتة - هاني سعيد - عمرو نبيل - محمد بازوكا.

الوسط: عاشور الأدهم - عبد الرحمن فاروق - أحمد الألفي - مصطفى جابر.

الهجوم: يوسف أوباما - هيرمان كواو.

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