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المخلافى يحذر من كارثة بسبب سيطرة الحوثيين على المؤسسات الاقتصادية باليمن

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المخلافى يحذر من كارثة بسبب سيطرة الحوثيين على المؤسسات الاقتصادية باليمن المخلافى يحذر من كارثة بسبب سيطرة الحوثيين على المؤسسات الاقتصادية باليمن

>حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى من استمرار سيطرة ميليشيات الحوثيين على المؤسسات الاقتصادية فى اليمن ومن بينها البنك المركزى.

وقال المخلافى - اليوم الاثنين فى صفحته على "تويتر" - إن ميليشيات الحوثيين أهدروا الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى اليمنى والذى كان يتجاوز 4 مليارات دولار، وأصبح الآن 100 مليون دولار، بالإضافة إلى مليار دولار هى الوديعة التى أعطتها لليمن لدعم العملة الوطنية.

وأكد وزير الخارجية الذى يرأس وفد اليمنية فى مشاورات السلام بالكويت أن خوف الحكومة وحرصها على الشعب هو الذى يجعلها تصبر على مشاورات مع جماعة لا تبالى بمصالح الشعب اليمنى وكل همها السلطة.

وأضاف أن "اليمن فى انتظار كارثة ومع ذلك فهم يرفضون السلام ويعيدون رواية وقائع ما جرى دون ذكر ما قاموا به بقدرة عجيبة على إنكار الواقع وتزييف الحقائق وكأن القوى الأخرى هى من اعتدت عليهم وأنهم من تعرضوا للظلم".

ويعانى اليمن الآن من انخفاض قيمة الريال بالمقارنة بالعملات الأجنبية وأهمها الدولار والريال بسبب تلاشى الاحتياطى النقدى تقريبا ولجوء البنك المركزى إلى السحب من الاحتياطى النقدى الموجود بالعملة المحلية لتوفير السيولة بالأسواق مما أدى إلى ارتفاع الدولار إلى أكثر من 300 ريال بشركات الصرافة والريال السعودى إلى 80 ريال يمنى وهما العملتان الأكثر تداولا فى اليمن ولولا تحويلات اليمنيين المقيمين فى السعودية ودول الخليج لما توفرت العملات الأجنبية فى السوق ولما استطاع التجار استيراد السلع الأساسية.

وبذلك فإن الريال اليمنى فقد 40% من قيمته بعد عام من حكم جماعة الحوثيين لصنعاء وسيطرتهم على البنك المركزى فقد كان 215 ريالا والريال السعودى 56 ريالا يمنيا.
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مصر 365

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