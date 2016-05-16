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تشكيل الزمالك - تغييران لمحمد حلمي أمام الاتحاد.. شيكابالا أساسيا

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تشكيل الزمالك - تغييران لمحمد حلمي أمام الاتحاد.. شيكابالا أساسيا تشكيل الزمالك - تغييران لمحمد حلمي أمام الاتحاد.. شيكابالا أساسيا

أعلن محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار لقاء مؤجل من الجولة الـ24 من الدوري المصري.

وعاد حازم إمام من جديد للظهور كأساسي مع الزمالك من جديد. حازم يلعب كظهير أيمن بدلا من أحمد توفيق الذي سيلعب في خط الوسط لتعويض الموقوف طارق حامد.

وبعد غياب لمباراتين يلعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" أساسيا بدلا من مصطفى فتحي.

ويستمر محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى.

وفيما يلي التشكيل بالكامل:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: حازم إمام - علي جبر - محمد كوفي - محمد عادل جمعة.

الوسط: محمد إبراهيم - أحمد توفيق - إبراهيم عبد الخالق - معروف يوسف - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الهجوم: إيمانويل مايوكا.

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