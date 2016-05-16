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أخبار ليبيا اليوم.. إيطاليا تؤكد استعدادها للتعاون مع حكومة السراج

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أخبار ليبيا اليوم.. إيطاليا تؤكد استعدادها للتعاون مع حكومة السراج أخبار ليبيا اليوم.. إيطاليا تؤكد استعدادها للتعاون مع حكومة السراج
ركزت أخبار ليبيا اليوم على الاجتماع رفيع المستوى المعنى بمناقشة الملف الليبى، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم، تأكيد وزير الخارجية الإيطالى على أن بلاده على استعداد للتعاون مع حكومة الوفاق الليبية.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم، تفاصيل الاجتماع رفيع المستوى المعنى بمناقشة الشأن الليبى، بمشاركة عدد كبير من الدول، أهمها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا وتركيا، وإيطاليا، والجزائر، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، والسعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبى، والاتحاد الأفريقى.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية شارك صباح اليوم فى الاجتماع رفيع المستوى، وتضمنت كلمته استعراضا لرؤية بشأن تطورات الأوضاع فى ليبيا، والتأكيد على أهمية التوصل إلى حلول تضمن وحدة الدولة الليبية واستقرارها، وعلى دعم مصر الكامل للشعب الليبى ومؤسساته التشريعية والتنفيذية، وعلى رأسها مجلس النواب والمجلس الرئاسى والجيش الليبى بصفته الشريك الشرعى تحت مظلة المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق، وأن جهود مصر تجاه العمل على حلحلة الأزمة الليبية بالتعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة، إنما تنبع من فهمها الكامل للواقع الليبى.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن المتحدث باسم الخارجية، أن شكرى شدد على ضرورة مراجعة الأسباب التى أدت إلى انسداد الأفق السياسى فى أعقاب التوقيع على الاتفاق السياسى الأول فى يوليو 2015، وكذلك أهمية بناء الثقة المفقودة حاليا بين طرفى المعادلة السياسية الليبية، ضمانا لإمكانية تركيز كافة الأطراف على مكافحة الإرهاب وإعادة البناء.

كما أكد بيان مصر أيضا على أهمية إقدام مجلس النواب الليبى على التصويت على حكومة الوفاق الليبية بأسرع ما يمكن، وفقا لاتفاق الصخيرات، بما يوفر للحكومة الدعم الداخلى والأرضية الثابتة التى تمكنها من قيادة البلاد فى هذه المرحلة التاريخية الحرجة.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تأكيد وزير الخارجية الإيطالى باولو جانتلونى أن بلاده على استعداد للتعاون مع حكومة الوفاق الليبية، نافيا نزول أى قوات برية أجنبية ليبية دون أى تنسيق أو اتفاق، وفى حال طلب الليبية ذلك، مشددا على أن التدخل الخارجى سيكون مرهونا بطلب من الحكومة الليبية.

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، فى مؤتمر صحفى مشترك، أن المجتمع الدولى على استعداد للتعاون مع الحكومة الليبية ضد تنظيم داعش، وأن واشنطن مستعدة مع الأسرة الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية وفى مجالات الأمن ودعم الحكومة فى مناح أخرى متعددة، نافيا أن يتم تدخل أجنبى برى فى ليبيا والعمل على تسهيل حكومة الوفاق وأن بلاده تقدمت بطلب للأمم المتحدة لتسليح حكومة الوفاق الوطنى.

يذكر أن المجلس الرئاسى الليبى أعلن تشكيل الحرس الرئاسى كقوات عسكرية تتولى عملية تأمين الحدود مع دول الجوار الليبى ومحاربة تنظيم داعش الإرهابى.


>- واشنطن: لا نية للتدخل العسكرى فى ليبيا.. وروما: مرهون بطلب الحكومة الليبية
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مصر 365

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