السلطات فى جنوب اليمن تحظر بيع القات وتمنع سيارات تحمله من دخول عدن

حظرت السلطات فى جنوب اليمن بيع القات، وهو نبات تمضغ أوراقه للحصول على شعور منبه ويعد من التقاليد المنتشرة بين الرجال فى البلد العربى.

كما منعت قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا اليوم الاثنين مئات من السيارات التى كانت تنقل القات من دخول مدينة عدن جنوبى البلاد.

قالت السلطات أن مضغ القات غير مسموح به يومى الخميس والجمعة.

تعد هذه المرة الأولى التى يحظر فيها القات فى أى مكان باليمن، على الرغم من أنه من غير الواضح كيف سينفذ هذا القرار وسط الفوضى التى تعم البلاد بسبب الحرب الأهلية.

قال تاجر من عدن يدعى عبده هزاع أن قوات الأمن أحرقت بعضا من مخزون القات لديه ولكنه تمكن من تهريب باقى المخزون إلى السوق السوداء، حيث يباع بسعر أعلى.

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