مارتن يول يتحدث لـ في الجول عن: ما يضع مسؤولية مضاعفة على الأهلي ضد الانتاج

تحدث مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي عن "الأمر الذي يضع مسؤولية مضاعفة" على فريقه في مواجهة الإنتاج الحربي.

الأهلي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي مساء يوم الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة الـ24 من الدوري المصري.

هزيمة واحدة فقط تلقاها الأهلي مع مارتن يول في الدوري من 7 مباريات. ومباراة ثامنة قادمة أمام الإنتاج الحربي.

وعن مواجهة الإنتاج، قال مارتن يول لـFilGoal.com: "مباراة الإنتاج صعبة للغاية فهو فريق منظم وبالتحديد من الناحية الدفاعية".

وأضاف "شباك الإنتاج تلقت أهداف أقل من شباك الأهلي، وهذا الأمر يضع علينا مسؤولية هجومية مضاعفة".

وتلقت شباك الإنتاج الحربي 19 هدفا نفس عدد الأهلي التي هزت شباك الأهلي. بينما هجوم كتيبة مارتن يول سجل 53 هدفا وهجوم الإنتاج يكتفي بـ27 هدف فقط حتى الآن في الدوري.

وواصل مارتن يول حديثه مع FilGoal.com قائلا: "كل المباريات المقبلة هي مباريات كؤوس".

وأتم "لا نتعامل مع أي مباراة على أنها سهلة وفي المتناول. كل ما هو قادم مواجهات كؤوس".

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 62 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك. بينما يأتي الإنتاج في المركز التاسع برصيد 39 نقطة.