استشارى جلدية: التعرض للشمس يسبب ظهور التجاعيد

التعرض لأشعة الشمس لا يؤثر فقط على أجهزة الجسم ووظائفها، ولكن يؤثر أيضا على لون البشرة وتظهر الحبوب الكثيرة التى تترك أثر واضحا فى بعض الأحيان.

وقال الدكتور أكمل سعد حسن، استشارى الجلدية والتجميل بالليزر بجامعة القاهرة: "تتأثر البشرة بأشعة الشمس بطريقة كبيرة حيث تزيد من نشاط صبغة الجلد وتظهر بقع شمسية وتزيد من حبوب البشرة وحب الشباب فى الوجه، ويعد تأثير الشمس مضاعف على بعض الأفراد الذين يعانون من مشكلات البشرة مثل الذئبة، والوردية الحمراء، والتحسس الضوئى".

وأضاف: "هناك مشكلات عامة تظهر على جميع من يتعرضوا لأشعة الشمس وهى جفاف البشرة وظهور التجاعيد، وتحدث هذه المشكلات نتيجة عدم استخدام واقى شمسى".

وعن خطوات الوقاية من المشكلات الجلدية التى تظهر نتيجة التعرض للشمس، قال الدكتور "أكمل سعد"، خطوات حماية البشرة سهلة ولا تحتاج للكثير من الإجراءات ومن هذه الخطوات:

1. الابتعاد عن أوقات تعامد الشمس.

>2. عدم التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة سواء فى الشارع أو على الشاطئ وقت الصيف.

>3. التدرج فى التعرض لأشعة الشمس، حيث يقوم البعض بعدم التعرض لأشعة الشمس فترات طويلة ثم يذهبون لرحلة شاطئية يتعرضون فيها لأشعة شمس مباشرة ولفترات طويلة وهو ما يؤدى إلى حروق الشمس، ولكن التدرج فى التعرض لأشعة الشمس باستخدام "واقى الشمس" أمر هام يبعدنا عن حروق البشرة.

>4. استخدام كريم حماية من الشمس بطريقة صحيحة حيث يوضع على البشرة قبل التعرض للشمس بربع ساعة مع تكرار وضعه كل ساعتين أو 3 ساعتين، نظرا لأن مفعول الكريم ينتهى سريعا، وفى مصر يمكن اختيار كريم ذى عامل حماية أعلى من 30 درجة.

وأضاف الدكتور "أكمل" أن تغير لون البشرة الذى لا يفضله البعض نتيجة التعرض للشمس يأتى نتيجة كمية مخزون الصبغة فى بشرة كل فرد، حيث نجد أن مخزون الصبغة لأصحاب البشرة الفاتحة قليل وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالنمش ويتحول لونهم إلى البرونزى الغامق ولكن تدريجيا.

وأكد: "أما أصحاب البشرة الداكنة فيكون لديهم مخزون صبغى عالٍ وعند التعرض لأشعة الشمس يتحول لونهم سريعا إلى اللون الأغمق مما هم عليه وفى بعض الأحيان يكون غير ملحوظ بسبب بشرتهم الأصلية الغامق".

وقال: "العودة للون الأصلى للبشرة يحدث تدريجيا، ويمكن أن نستخدم كريمات التفتيح الطبيعية للمساعدة فى العودة سريعا إلى اللون الأصلى، بالإضافة إلى تناول فيتامين B على هيئة أقراص يقلل النشاط الصيفى ويعمل على حماية نسبة الكولاجين فى البشرة، ولا ننسى تناول كميات كبيرة من المياه، خاصة الحوامل لأن تعرضهن للشمس يجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالكلف فى بشرتهن".

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