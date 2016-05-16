الأدلة الجنائية تعاين موقع حريق محلات ومخازن ميدان «شيكوريل» بأسيوط

مراسل – «ONA»

عاين ضباط مباحث الأدلة الجنائية بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، موقع الحريق الذي شب أمس بإحدى الفيلات، والذي إلتهم أسطح 5 محلات تجارية ومخزنين بميدان شيكوريل بمدينة أسيوط.

ترأس اللجنة اللواء محمد عاطف، مدير إدارة الأدلة الجنائية بمنطقة وسط الصعيد، والعقيد أسامة محمد على، رئيس قسم الآدلة الجنائية بالمديرية، والعقيد أحمد نظيم، رئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط، والنقيب محمد على رئيس قسم المعمل الجنائى بالمنطقة .

كان اللواء عبدالباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بأسطح محلات تجارية ومخازن بمنطقة شيكوريل غرب أسيوط وبانتقال قوات الحماية المدينة وسيارات الأسعاف إلى موقع الحادث تم السيطرة على الحريق.

وتبين خلال المعاينة الأولية نشوب الحريق بأسطح محلات “ساعات، وأحذيه، وخردوات” ومخزنيين بهم بضاعة تقدر بمليون جنيه – حسب قول أصحاب المخازن – وأمتدت ألسنة النيران إلى منزل مهجور بخلف المخازن والمحلات أحرقت محتوياته دون خسائر بشريه.