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غدًا… محاكمة بديع وشوكان و738 آخرين في قضية “فض اعتصام رابعة”

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غدًا… محاكمة بديع وشوكان و738 آخرين في قضية “فض اعتصام رابعة” غدًا… محاكمة بديع وشوكان و738 آخرين في قضية “فض اعتصام رابعة”

أرشيفية

تستكمل غدًا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، فض أحراز القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”،المتهم فيها مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، و738 متهمًا آخرين من بينهم المصور الصحفى محمد شوكان.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين عدة اتهامات، منها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حاليًا” وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنينن وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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