بالصور.. إحالة الأطفال ضحايا الكي بالنار في حضانة الغردقة للطب الشرعي

مراسل – «ONA»

قررت نيابة الغردقة باشراف المستشار مصطفي حسني، مدير النيابة، إحالة الأطفال المصابين بكي النار باحدى الحضانات بالغردقة إلى الطب الشرعي لبيان الاصابات التي لحقت بهم ومصدرها.

وكشف تقرير المعاينة للجنة الخاصة بادارة التدخل السريع لحماية الاطفال ودور الرعاية بادارة الاسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر والذي أعده مجدي الشريف مسؤول التدخل السريع لحماية الأطفال، أن حضانة “بوجي وطمطم” بشارع المدارس بالغردقة والتي شهدت الواقعة أن الحضانه صادر لها قرار اغلاق من مديرية التضامن.

تم تنفيذ القرار من جانب قسم التعديات بمجلس مدينة الغردقة منذ عدة اشهر لتشغيلها بدون ترخيص وعدم استيفاء الشروط الخاصة وقام اصحاب الحضانه باعادة تشغيلها مرة اخري بالمخالفة للقرار وان الحضانة.

وتم تقديم نسخة من تقرير لجنة التدخل السريع الذي أعده مجدي الشريف مسؤول اللجنة لمحافظ البحر الاحمر والنيابة العامة التي تتولي التحقيق.. فيما انكرت الداده المسؤولة بالحضانة ارتكابها للواقعة وأن احد الاطفال بالحضانه هو من قام بمغافلتها وتسخين ملعقة علي البوتوجاز وقام بالتعدي على الأطفال وكيهم بالنار.

كان عدد من من اولياء امور الاطفال المصابين قد قدموا بلاغات يتهمون فيها مسؤولي إحدى الحضانات بشارع المدارس بمدينة الغردقة بتعذيب اطفالهم بالحرق واحداث اصابات في مناطق متفرقة في اجساد اطفالهم الملتحقين بالحضانه.