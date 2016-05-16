بيليه: هناك ملك واحد فقط لكرة القدم.. ودي ستيفانو أفضل من مارادونا وميسي‎

قال بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية إنه ملك كرة القدم وأن ليونيل ميسي نجم برشلونة كان أميرها لمدة 15 عاما مضت لكنه لا يمكن أن يكون مثل أيقونة السامبا.

وتوج ميسي مؤخرا مع برشلونة ببطولة الدوري الإسباني لموسم 2015-2016 وللمرة الثانية على التوالي وهو الدوري الثامن في مسيرته بالإضافة للفوز مع البلوجرانا بثلاثة بطولات كأس ملك إسبانيا و6 بطولات كأس سوبر إسباني، و4 بطولات دوري أبطال أوروبا، وثلاثة بطولات كأس سوبر أوروبي، و3 بطولات كأس عالم للأندية.

وصرح بيليه لصحيفة "لا فانجارديا": "أنا ملك كرة القدم، وميسي كان أميرا قرابة 15 عاما الماضية، لا يمكن أن نطلق عليه لقب الملك".

وتابع "هناك ملك واحد فقط، أعتقد أن ألفريدو دي ستيفانو كان الأكثر تكاملا من بين نجوم الأرجنتين، كان أكثر تكاملا من دييجو أرماندو مارادونا وميسي".

وأتم "أنا سعيد لأنني لعبت في عصري، نعم كل شيء بسيط حاليا، لاعبون مثلي ومثل دي ستيفانو لم يعرفوا بطريقة جيدة لأنه كان هناك القليل من التسجيلات لطريقة لعبنا".