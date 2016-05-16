حوار - نيمار يتحدث عن موسم لم يقدم فيه الأفضل.. وسواريز ونهائي دوري الأبطال

بشكل مفاجئ، خفت بريق البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الموسم الجاري الذي بدأه مرشحا لسحب الأضواء من ليونيل ميسي مع برشلونة.

تكفل لويس سواريز بالأمر وأنهى الموسم ملكا لبرشلونة، تصدر قائمة هدافي فريقه في كل البطولات وبات هدافا لليجا.

ويتحدث نيمار صاحب الـ24 عاما لصحيفة "جلوب سبورت" البرازيلية عن موسم برشلونة، وخسارة لقب دوري أبطال، وسواريز.

وكل ما يلي على لسان نيمار ..

"لم يكن موسمي الأفضل مع برشلونة".

"أنا دائما أسعى لتخطي الأرقام التي حققتها في المواسم السابقة وأن أطور من نفسي، أرغب في أن استمر في تقديم الأفضل مع كل يوم".

"أشعر بالفخر بسبب ما قدمناه في الليجا، ليس فقط بسبب أدائي ولكن بالفريق ككل، فنحن عملنا بجد من أجل التتويج باللقب وكان الفوز مكافأتنا في النهاية".

دوري الأبطال

"لا يمكن أن ننسى ماذا حدث، ويجب أن نضع ذلك في الاعتبار في الموسم المقبل".

"من المؤلم ألا نكون في نهائي دوري الأبطال، خاصة لأننا نعرف أننا كنا قادرين على فعلها".

"ولكن هذه الأشياء تحدث وعلينا أن نتقبلها وأن نبارك للفريقين اللذين وصلا للنهائي لأن هذا يثبت قوة الليجا".

سواريز

"سواريز لاعب عظيم، فهو لا يسجل فقط ولكن يصنع الأهداف أيضا".

"هو زميل جيد في الملعب وصديق لي خارجه، وأنا سعيد جدا لما حققه. كنت وسأظل أرغب في أن أساعده بكل طريقة ممكنة حتى يصبح هداف الليجا".

"السبب الرئيسي وراء نجاحنا هو اتحادنا، ورضا كل لاعب في مساعدة زملائه".