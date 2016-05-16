أخبار عاجلة

8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر -
8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

«صاحبة السعادة » يستحدث جائزة لافضل موهبة غنائية ويمنحها لنسمة محجوب

Google+ Print
«صاحبة السعادة » يستحدث جائزة لافضل موهبة غنائية ويمنحها لنسمة محجوب «صاحبة السعادة » يستحدث جائزة لافضل موهبة غنائية ويمنحها لنسمة محجوب

برنامج صاحبة السعادة

استحدث برنامج “صاحبة السعادة” الذى تقدمه الاعلامية اسعاد يونس جائزة جديدة بالتنسيق معادارة “ديرجست” المنظمة لجوائز الشرق الأوسط للموسيقى والغناء “الميما” وذلك لتكريم أفضلموهبة غنائية شابة ظهرت في حلقات البرنامج خلال عام 2015.

وقد استقرت لجنة التحكيم على اختيار المطربة الشابة نسمة محجوب للفوز بالجائزة عن حلقتها”العالم العربى يغني” والتى أدت خلالها بعض الأغاني باللغات الأجنبية وأبهرت الجمهور بها.

وستكرم “الميما” الفنانة نسمة محجوب في حفلها السنوي يوم 20 مايو الجاري بفندق فيرمونت كأفضل موهبة ببرنامج “صاحبة السعادة” وهي الجائزة المستحدثة في المهرجان الأكبر فيمصر غنائيًا.

يذكر أن تلك الجائزة تأتى فى إطار حرص البرنامج على دعم وتشجيع المواهب الشابة فى ظلالمسئولية الاجتماعية والتى تتجلى بشكل كبير فى المؤسسة التى يجرى الاعداد لها حاليا وتحملاسم “مؤسسة صاحبة السعادة ” والتى من المقرر أن تقوم بالعديد من الأنشطة الثقافية والفنيةالهادفة من أجل خدمة المجتمع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا