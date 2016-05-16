«صاحبة السعادة » يستحدث جائزة لافضل موهبة غنائية ويمنحها لنسمة محجوب

استحدث برنامج “صاحبة السعادة” الذى تقدمه الاعلامية اسعاد يونس جائزة جديدة بالتنسيق معادارة “ديرجست” المنظمة لجوائز الشرق الأوسط للموسيقى والغناء “الميما” وذلك لتكريم أفضلموهبة غنائية شابة ظهرت في حلقات البرنامج خلال عام 2015.

وقد استقرت لجنة التحكيم على اختيار المطربة الشابة نسمة محجوب للفوز بالجائزة عن حلقتها”العالم العربى يغني” والتى أدت خلالها بعض الأغاني باللغات الأجنبية وأبهرت الجمهور بها.

وستكرم “الميما” الفنانة نسمة محجوب في حفلها السنوي يوم 20 مايو الجاري بفندق فيرمونت كأفضل موهبة ببرنامج “صاحبة السعادة” وهي الجائزة المستحدثة في المهرجان الأكبر فيمصر غنائيًا.

يذكر أن تلك الجائزة تأتى فى إطار حرص البرنامج على دعم وتشجيع المواهب الشابة فى ظلالمسئولية الاجتماعية والتى تتجلى بشكل كبير فى المؤسسة التى يجرى الاعداد لها حاليا وتحملاسم “مؤسسة صاحبة السعادة ” والتى من المقرر أن تقوم بالعديد من الأنشطة الثقافية والفنيةالهادفة من أجل خدمة المجتمع.