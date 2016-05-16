أخبار عاجلة

8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر -
8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مهرجان كان يعرض ” وداعًا بونابرت” للراحل يوسف شاهين

Google+ Print
مهرجان كان يعرض ” وداعًا بونابرت” للراحل يوسف شاهين مهرجان كان يعرض ” وداعًا بونابرت” للراحل يوسف شاهين

الراحل يوسف شاهين

يعرض غدًا الثلاثاء بمهرجان كان السينمائي الدولي، نسخة مرممة من فيلم ” وداعًا بونابرت” للمخرج الراحل يوسف شاهين بعد تكفل عدد من الجهات الفرنسية وغيرها  بترميم الفيلم.

ويعد هذا العرض هو مقدمة لفعاليات كبرى تقام عام 2018 بمناسبة مرور 10 أعوام على رحيل يوسف شاهين، حيث سيتتضمن الفعاليات إنشاء معرضًا عالميًا لوثائق بخط يوسف شاهين ومجموعة افلامه المرممة، لتبدأ الوثائق رحلتها من فرنسا وتستقر في النهاية في مكتبة الاسكندرية لتصبح المقر الدائم لها، بالإضافة لوجود موقع عبر الإنترنت يحمل كل هذه الوثائق المرممة والتي تم تحويلها لرقمية.

وبدأت علاقه المخرج الراحل بمهرجان كان في عام 1951 بعد عرض فيلم ” أبن النيل”، وتلاها المشاركة بفيلم ” صراع في الوادي” الذي قدم فيه العالمي الراحل عمر الشريف.
> وعاد شاهين عام 1970 ليشارك في مهرجان كان بفيلمه “الأرض” ، ثم قدم فيلمه “وداعًا بونابرات” عام 1985، كما شارك المخرج الراحل بالعديد من الأفلام منها “المصير” وإسكندرية نيويورك” و الفيلم الوثائقي ” القاهرة منورة باهلها” ، وفيلم آخر عن علاقته بكان.

وحصل على جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان في عام 1997، كما تم اختيار الراحل يوسف شاهين عام  1983 للمشاركة في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل