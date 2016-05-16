مهرجان كان يعرض ” وداعًا بونابرت” للراحل يوسف شاهين

يعرض غدًا الثلاثاء بمهرجان كان السينمائي الدولي، نسخة مرممة من فيلم ” وداعًا بونابرت” للمخرج الراحل يوسف شاهين بعد تكفل عدد من الجهات الفرنسية وغيرها بترميم الفيلم.

ويعد هذا العرض هو مقدمة لفعاليات كبرى تقام عام 2018 بمناسبة مرور 10 أعوام على رحيل يوسف شاهين، حيث سيتتضمن الفعاليات إنشاء معرضًا عالميًا لوثائق بخط يوسف شاهين ومجموعة افلامه المرممة، لتبدأ الوثائق رحلتها من فرنسا وتستقر في النهاية في مكتبة الاسكندرية لتصبح المقر الدائم لها، بالإضافة لوجود موقع عبر شبكة الإنترنت يحمل كل هذه الوثائق المرممة والتي تم تحويلها لرقمية.

وبدأت علاقه المخرج الراحل بمهرجان كان في عام 1951 بعد عرض فيلم ” أبن النيل”، وتلاها المشاركة بفيلم ” صراع في الوادي” الذي قدم فيه العالمي الراحل عمر الشريف.

> وعاد شاهين عام 1970 ليشارك في مهرجان كان بفيلمه “الأرض” ، ثم قدم فيلمه “وداعًا بونابرات” عام 1985، كما شارك المخرج الراحل بالعديد من الأفلام منها “المصير” وإسكندرية نيويورك” و الفيلم الوثائقي ” القاهرة منورة باهلها” ، وفيلم آخر عن علاقته بكان.

وحصل على جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان في عام 1997، كما تم اختيار الراحل يوسف شاهين عام 1983 للمشاركة في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان.