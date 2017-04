مجموعة Blush Up الجديدة من Wow by Wojooh

في شهر يونيو من هذا العام، تطلق ماركة Wow by Wojooh مجموعة أحمر الخدود الجديدة المنعشة Blush Up و التي تتألّف من 3 ألوان مختلفة، ستمنحك أقلام أحمر الخدود هذه إطلالة عصرية في فصل الصيف وتُشعرك بانتعاش لا مثيل له!

حلّ شهر يونيو جالباً معه فصل الصيف الحارّ، وهو الوقت المناسب لتُطلق Wow by Wojoohمجموعتها الجديدة من أقلام أحمر الخدود Blush Up للحفاظ على إطلالة جميلة ومنعشة خلال فصل الصيف. تحتوي ألوان أحمر الخدود الثلاثة التي لا بد من اقتنائها، على تركيبة سحرية وسريّة تنعش خدّيك في فصل الصيف الحارّ!

ما الذي نحبّه بشكل خاص في مجموعة أحمر الخدودBlush Up التي أطلقتها Wow by Wojooh؟ إنّه تأثيرها المتلألئ والمعزّز جدّاً للإشراق الذي يمنح وجهك توهّجاً ستتباهين به في فصل الصيف. بالفعل، يدوم تأثير تركيبة الجل القائمة على الماء لأكثر من 5 ساعات على البشرة، فتنساب بسلاسة على خدّيك تاركةً وراءها إحساساً بالانتعاش لا مثيل له!

تتوفّر مجموعة أقلام أحمر الخدودBlush Up منWow by Wojooh في 3 ألوان أساسيّة مثالية لفصل الصيف: من اللّون الدراقي الجميل في قلم 535 Papaya Popsicle، واللّون الورديّ الشهي في قلم 335 Strawberry Sorbet، إلى اللّون البرونزيّ الأساسي في قلم 635 Bunduq Bouza.

اللّون الرائج

ثمة أمر واحد نعرفه بكل تأكيد، وهو ضرورة الحصول على التوهّج الندي والبرونزي في الصيف. لذلك ننصح المرأة العصرية باستخدام قلم أحمر الخدود 635 Bunduq Bouza. إحصلي في هذا الموسم على عظمتَي خدّين بارزتين متوهّجين بفضل Wow by Wojooh.

الجمال الوردي

للمسة أكثر أنوثة، استخدمي على خدّيك اللّون الوردي المتلألئ في الصيف. إرفعي شعرك إلى الخلف واظهري عظمتَي خدّيك بواسطة قلم أحمر الخدود 335 Strawberry Sorbet.

عاشقة للموضة باللّون الدراقي

الأحمر والمرجاني والأزرق الملكي؟ هي الألوان الأساسيّة لهذا الموسم لا محالة! نسّقي اكسسوارات الصيف مع اللّون الدراقي الناعم في قلم أحمر الخدود 535 Papaya Popsicle لتحصلي على إطلالة متكاملة.

نصائح لاستخدام أقلام أحمر الخدود المنعشة Blush Up:

• بعد وضع كريم الأساس السائل، استخدمي أحد ألوان أقلام أحمر الخدود المنعشة Blush Up.

• هل تريدين الحصول على إطلالة ناعمة؟ للحصول على وجه مشرق، رطّبي وجهك وضعي أحمر الخدود على خدّيك.

• عند وضع طبقات إضافيّة، ستحصلين على تأثير متلألئ أكثر حدة.

• تجنّبي استخدام أقلام أحمر الخدود مع أيّ مستحضرات بودرية، لضمان الحصول على إشراقة متلألئة ذات تأثير رائع!

• استخدمي اللّونين الدراقي أو الوردي على تفّاحتي خدّيك، واللّون البرونزي على عظمتَي خدّيك.

توجّهي إلى محلاّت وجوه واكتشفي مجموعة أحمر الخدود الجديدة المنعشة Blush Up تماماً من Wow by Wojooh.