رموش كثيفة ومتقوسة مع مسكارا Push Up Drama من Maybelline New York!

شخصية جذابة، أناقة استثنائية، رموش بارزة. تمتعي بإطلالة ساحرة وملفتة ليلاً نهاراً. أبهري منَ حولك ببصمتك الفريدة. فها قد وصلت المسكارا الأكثر قدرةً على منح الرموش التي لطالما حلمت بها! مسكارا The Falsies Push Up Drama من Maybelline New York هي إضافة جديدة تنضمّ إلى مجموعة Falsies Mascara لتوسّع آفاق نجاحاتها وتقدّم أفضل ما لديها لتحصلي على إطلالة رموش كثيفة، طويلة، متقوسة ومفعمة بالحياة تحاكي إطلالة الرموش الاصطناعية!

يشكّل إطلاق مسكارا The Falsies Push Up Drama الحدث الأكبر والأهم لهذه السنة إذ إنّ هذا الابتكار الجديد يقدّم أكبر قدر من الكثافة، الطول والتقوس لرموشك ويضفي عليها لمسةً من الحيوية. لذا ستتألقين برموش بارزة وجريئة وجميلة أشبه بالرموش الاصطناعية. وستقولين بكلّ ثقة: "رموش اصطناعية؟ بالطبع لا، هذه رموشي الطبيعية!"

كما تعتبر The Falsies Push Up Drama المسكارا الأولى من نوعها التي تقدّم نتائج مبهرة إذ تقوّس رموشك بزاوية 90 درجةً لتأثير فوري يحاكي الرموش الاصطناعية. يعود الفضل في ذلك إلى تقنية متفوقة ألا وهي تقنية الشعيرات التي تحاكي شكل الكأس في فرشاة الرفع الأولى من نوعها على الإطلاق. وبالتالي، لن تحتاجي سوى إلى تمريرة واحدة لفصل الرموش عن بعضها البعض وتغطيتها وتقويسها مع منحها جاذبية قصوى على الفور.

بالتالي، ستتميزين بإطلالة ساحرة ومثالية تماماً كممثّلة الماركة Gigi Hadid التي تشتهر برموشها الجريئة والبارزة. وبالنظر إلى الطول ودرجة التقوس والحيوية التي ستمتاز بها رموشك، ستتألقين بإطلالة تفوق الخيال وتبدين كأنك تضعين رموشاً اصطناعية! ستزيّن مسكارا The Falsies Push Up Drama حقيبة المكياج الخاصة بك بفضل شكلها المبتكر العصري وتصميمها الساحر اللماع المستوحى من فن الآرت ديكو.

وهكذا تضفي هذه المسكارا إطلالةً استثنائية على رموشك وترتقي بها إلى آفاق جديدة تسرق الأضواء. ما عليك سوى مقارنة إطلالة مسكارا The Falsies Push Up Drama بإطلالة الرموش الاصطناعية.

هل تجرؤين؟