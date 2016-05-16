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مكياج معدني نقي من Mac للمرأة القوية

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الإثنين 16-05-2016 17:52

تمتعوا بالمنتجات المعدنية مفرطة اللمعان للعيون، الشفاه والبشرة الخاصة بالجيل التالي. اكتشفوا أفقاً جديدة من أحمر الشفاه وملمعات الشفاه المعدنية.. ابتكروا إشباعاً فضياً بألوان الأزرق الجليدية المضاءة والأخضر الكوزميك في رباعيات ظلال هادئة، أو جربوا قليلاً من البلاش مثلL u r e d t o L o v e الجديد والحصري. أعيدوا ابتكار قوانين التفتيح مع E y e G l o s s أو L u s t r e D r o p s بتدليكها على الوجه لتألق رفيع المستوى.

M I N E R A L I Z E L I P S T I C K
أبيض غير ناصع S u p e r N o v a
I o n i z e d فضي معدني
C y b e r n a u t وردي محايد
To u c h t h e E a r t h رمادي داكن متوسط
M e t a - F a b u l o u s دراقي ناعم
M I N E R A L I Z E G L A S S
I n t e r - S p a t i a l فضي مع لؤلؤ متعدد الألوان
Te l e g e n i u s وردي دراقي ناعم مع لؤلؤ
T h e Z o n e موف متسخ مع لؤلؤ
A n t i - R e a l i t y أبيض ناعم مع لؤلؤ
L U S T R E D R O P S
B a r b a d o s G i r l برونزي ذهبي وردي
P i n k R e b e l وردي شتمبين ناعم
M ∙ A ∙ C S T U D I O E Y E G L O S S L i g h t l y Ta u p e d بيج ناعم خفيف مع لؤلؤ
P e a r l V a r n i s h بريق أبيض مع لؤلؤ
M I N E R A L I Z E E Y E S H A D O W X 4
D a r k E n e r g y
فضي معدني/ أزرق مخضر متقزح/
أزرق معدني / أسود مع لؤلؤ
F u l l O r b i t
أبيض كريمي / زيتوني متسخ /
رمادي غامق / بني ناعم مع لؤلؤ
N a n o - N u d e
بيج دافئ / بيج محايد /
كاراميل ناعم / ذهبي مع لؤلؤ

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سيدتي

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