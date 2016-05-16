السجن لسبعة أردنيين بتهمة محاولة الالتحاق بالجهاديين

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية الاثنين على سبعة مواطنين بالسجن حتى خمسة أعوام بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالالتحاق والترويج لتنظيم داعش المسلح حسبما أفادت مراسلة الوكالة الفرنسية للأنباء فى المحكمة.

ودانت المحكمة أحد المتهمين بتهمة الالتحاق بتنظيم داعش وحكمت عليه غيابيا بالسجن خمسة أعوام.

كما حكمت على اثنين من المتهمين حضوريا بتهمة محاولة الالتحاق بالتنظيم المتطرف بالسجن ثلاثة أعوام.

ودانت المحكمة حضوريا اثنين آخرين بتهمة الترويج لافكار تنظيم داعش عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) وحكمت عليهما بالسجن اربعة أعوام.

كما حكمت بالسجن على آخرين ثلاثة أعوام بتهمة الترويج لأفكار التنظيم.

وشدد الاردن الذى يقول انه يستضيف أكثر 1,4 مليون سورى بينهم 600 ألف لاجئ منذ اندلاع الأزمة فى مارس 2011، اجراءاته على الحدود مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل للقتال هناك.

وبحسب قيادة التيار السلفى فى الاردن، فإن مئات من أنصار التيار يقاتلون فى سوريا.

كما شددت السلطات مؤخرا اجراءاتها الأمنية ضد "الفكر المتطرف" كجزء من حملتها ضد تنظيم داعش المسلح.

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