أخبار عاجلة

8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر -
8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أسوشيتد برس: زيادة رواتب طيارى مصر للطيران 40 % بعد احتجاجهم

Google+ Print
أسوشيتد برس: زيادة رواتب طيارى مصر للطيران 40 % بعد احتجاجهم أسوشيتد برس: زيادة رواتب طيارى مصر للطيران 40 % بعد احتجاجهم
ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلا عما أسمته مسئول مصرى، أن مطار القاهرة أعلن أنه تمت الموافقة على زيادة رواتب الطيارين فى شركة للطيران بنسبة 40 بالمائة، بعد احتجاج بطئ استمر لـ 4 أيام.

أوضح المسئول، اليوم الاثنين، بحسب أسوشيتد برس، أن الزيادة ستطبق على فترة عامين، مع الطيارين، الذين طالبوا بزيادة قدرها 80 بالمائة، ليحصلوا على زيادة قدرها 22 بالمائة هذا العام، و18 بالمائة إضافية فى 2017. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى صحفيين.

كانت رحلات طيران مصر للطيران قد عانت من تأجيلات وإلغاءات بسبب التباطؤ لكنها استؤنفت كالمعتاد بدءا من صباح الأحد. والتباطؤ فى العمل شكل من أشكال الاحتجاجات، وهو ليس إضرابا رسميا وإنما يتضمن إبطاء وتيرة العمل.


>انتظام رحلات مصر للطيران بعد انتهاء أزمة تباطؤ الطيارين وإقلاع 107 رحلات
>

انفراجة فى أزمة إضراب طيارى مصر للطيران.. بدء انتظام الرحلات بعد 3جلسات بين رئيس الشركة والطيارين أنهت الخلاف.. وإقلاع 108رحلات منها طراز بوينج "737/800" سبب الأزمة.. والشركة تنفى تدخل الرئاسة فى الحل
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات

8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات