أسوشيتد برس: زيادة رواتب طيارى مصر للطيران 40 % بعد احتجاجهم

ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلا عما أسمته مسئول مصرى، أن مطار القاهرة أعلن أنه تمت الموافقة على زيادة رواتب الطيارين فى شركة مصر للطيران بنسبة 40 بالمائة، بعد احتجاج بطئ استمر لـ 4 أيام.

أوضح المسئول، اليوم الاثنين، بحسب أسوشيتد برس، أن الزيادة ستطبق على فترة عامين، مع الطيارين، الذين طالبوا بزيادة قدرها 80 بالمائة، ليحصلوا على زيادة قدرها 22 بالمائة هذا العام، و18 بالمائة إضافية فى 2017. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى صحفيين.

كانت رحلات طيران مصر للطيران قد عانت من تأجيلات وإلغاءات بسبب التباطؤ لكنها استؤنفت كالمعتاد بدءا من صباح الأحد. والتباطؤ فى العمل شكل من أشكال الاحتجاجات، وهو ليس إضرابا رسميا وإنما يتضمن إبطاء وتيرة العمل.

انتظام رحلات مصر للطيران بعد انتهاء أزمة تباطؤ الطيارين وإقلاع 107 رحلات

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انفراجة فى أزمة إضراب طيارى مصر للطيران.. بدء انتظام الرحلات بعد 3جلسات بين رئيس الشركة والطيارين أنهت الخلاف.. وإقلاع 108رحلات منها طراز بوينج "737/800" سبب الأزمة.. والشركة تنفى تدخل الرئاسة فى الحل

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