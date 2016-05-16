المؤبد لـ25 إخوانيا وبراءة 13 آخرين بتهمة التحريض على العنف فى الشرقية

أصدرت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس لدواعٍ أمنية اليوم، حكمها على 40 متهما من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في القضية رقم 63407 لسنة 2015 جنايات منيا القمح، حيث قضت بالسجن المؤبد لـ25 متهما و15 سنة لمتهمين اثنين، وبراءة 13 آخرين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار نسيم بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الغفار وعلى رجب، وسكرتارية أحمد رزق.

وكان المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، قد أحال 40 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لتحريضهم على العنف واستعراض القوة وتخريب مؤسسات الدولة والشروع في القتل بدائرة مركز منيا القمح، إلى دائرة إرهاب الشرقية، التى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق متصل شهد محيط محكمة بلبيس، استنفارا أمنيا مكثفا بقيادة اللواء محمد ناجى، مساعد مدير أمن الشرقية، وبإشراف اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، تحسبا لحدوث أى تداعيات.

حبس أمين شرطة و3 موظفين بشركة اتصالات لسرقتهم كابلات بمليون و200 ألف جنيه

>

>