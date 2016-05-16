ضبط عاطل بحيازته بندقية آلية وذخائر بكوم أمبو بأسوان

تمكنت مأمورية أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، اليوم الاثنين، من ضبط عاطل لحيازته سلاح آلى وذخائر خلال أحد الأكمنة بدائرة المركز، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة .

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر، مديرأمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو القبض على المتهم "على.ع"، 28 عاما، عاطل، وبحيازته بندقية آلية، و5 طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط .

تحرر المحضر رقم 2185 لسنة 2016 م إدارى مركز كوم أمبو، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

مباحث نصر النوبة بأسوان تضبط عاطلاً بحوزته بندقية خرطوش وبانجو