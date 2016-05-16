أخبار عاجلة

8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر -
8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطل بحيازته بندقية آلية وذخائر بكوم أمبو بأسوان

Google+ Print
ضبط عاطل بحيازته بندقية آلية وذخائر بكوم أمبو بأسوان ضبط عاطل بحيازته بندقية آلية وذخائر بكوم أمبو بأسوان
تمكنت مأمورية أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، اليوم الاثنين، من ضبط عاطل لحيازته سلاح آلى وذخائر خلال أحد الأكمنة بدائرة المركز، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة .

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر، مديرأمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو القبض على المتهم "على.ع"، 28 عاما، عاطل، وبحيازته بندقية آلية، و5 طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط .

تحرر المحضر رقم 2185 لسنة 2016 م إدارى مركز كوم أمبو، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.


>مباحث نصر النوبة بأسوان تضبط عاطلاً بحوزته بندقية خرطوش وبانجو
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365