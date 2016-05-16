تحرير 1478 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور المحافظة، اليوم الاثنين، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير الأمن، بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

تمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور، من تحرير وضبط 1478 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 533 مخالفة مرورية متنوعة، "نموذج 125"، و112 مخالفة إزالة ملصقات و114 مخالفة انتظار خاطئ، و حجز7 سيارات، و240 مخالفة سحب رخص قيادة، وتسييرو76 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، و104 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان، و119 مخالفة تجاوز السرعة "رادار"، و92 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 81 رخصة لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 22 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير18 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجة نارية، و16 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية، و84 مخالفة عدم ارتداء خوذة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

تحرير 1563 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية