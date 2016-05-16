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لويس سواريز يفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثانية

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لويس سواريز يفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثانية لويس سواريز يفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثانية

أرشيفية

فاز الأوروجواني لويس سواريز، هداف الدوري الإسباني لموسم 2015-2016، بجائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لأفضل هدافي بطولات الدوري بدول أوروبا، للمرة الثانية في مشواره.

وسجل سواريز مهاجم برشلونة، هذا الموسم 40 هدفا في الليجا بفارق أربعة أهداف عن الأرجنتيني جونزالو إيجواين مهاجم نابولي وخمسة أهداف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد ،الذي كان قد توج بالجائزة الموسم الماضي.

يشار إلى أن المرة الأولى التي فاز فيها سواريز بالجائزة كانت قبل عامين حينما تقاسمها مع البرتغالي رونالدو، حيث سجل كلاهما حينها 31 هدفا.

وحل البرازيلي جوناس، الذي اعتبر هداف الدوري البرتغالي تحت لواء فريقه بنفيكا، رابعا بواقع 32 هدفا، يليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (30 هدفا ) هداف الدوري الألماني مع فريقه بايرن ميونخ، بينما جاء السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف الدوري الفرنسي سادسا بواقع 38 هدفا.

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