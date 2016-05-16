بورتو يدرس إقالة «بيسيرو» بعد نكسة الدورى

يدرس نادى بورتو البرتغالى، إقالة جوزيه بيسيرو المدير الفنى السابق للنادى الأهلي من تدريب الفريق، بعد النتائج المتواضعة التى حققها بورتو بمسابقة الدورى البرتغالى هذا الموسم.

وأنهى بورتو مشواره فى الدورى البرتغالى، بالمركز الثالث برصيد 73 نقطة، وراء بنفيكا “البطل” بفارق 15 نقطة كاملة.

وذكرت وسائل الإعلام البرتغالية، أن فيتور بيريرا المدير الفنى السابق لنادى الأهلى السعودى، وفناربخشة التركى الحالى، يعد مرشحاً بقوة لخلافة بيسيرو فى تدريب بورتو بداية من الموسم المقبل.

وكان نادى بورتو أعلن فى يناير الماضى، تعاقده بشكل رسمى مع البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، لمدة عام ونصف، مع وجود خيار بالتمديد لفترة أخرى.