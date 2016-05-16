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الشرطة البريطانية تبدأ التحقيق في العثور على قنبلة مزيفة بـ «أولد ترافورد»

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الشرطة البريطانية تبدأ التحقيق في العثور على قنبلة مزيفة بـ «أولد ترافورد» الشرطة البريطانية تبدأ التحقيق في العثور على قنبلة مزيفة بـ «أولد ترافورد»

أرشيفية

أمر المفوض العام لشرطة مانشستر في بريطانيا بفتح تحقيق في العثور على قنبلة مزيفة تركتها شركة كانت تجري تدريبًا على اكتشاف المتفجرات في استاد “أولد ترافورد”، مما أجبر السلطات على إلغاء مباراة في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتسببت القنبلة المزيفة في إخلاء الاستاد معقل فريق مانشستر يونايتد قبل 20 دقيقة من المباراة التي كان مقررا لها أن تجمعه مع ضيفه بورنموث.

وبحسب “رويترز” فقد قال توني لويد مفوض الشرطة العام في مانشستر في بيان “هذه القنبلة المزيفة تسببت في إزعاج كبير للمشجعين الذين جاءوا من مناطق بعيدة لمشاهدة المباراة وأضاعت وقت عدد ضخم من ضباط الشرطة وخبراء مفرقعات الجيش ووضعت الناس في خطر غير ضروري.”

وقالت الشرطة إن العبوة التي كانت تبدو قنبلة حقيقية إلى حد بعيد وتم تدميرها في تفجير تحت السيطرة تركتها الشركة الخاصة في مرحاض أثناء تنفيذها تدريبًا على كشف المتفجرات.

يذكر أن تلك الواقعة تعد هي المرة الأولى منذ 24 عامًا التي يتم فيها إلغاء مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز لأسباب أمنية.

 

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