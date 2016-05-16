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محافظ الفيوم : مستشفى جديد على مساحة 4000 متر بمركز يوسف الصديق

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محافظ الفيوم : مستشفى جديد على مساحة 4000 متر بمركز يوسف الصديق محافظ الفيوم : مستشفى جديد على مساحة 4000 متر بمركز يوسف الصديق

المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم

أعلن المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم أنه تم توفير التجهيزات الطبية اللازمة لمستشفى يوسف الصديق المركزى، وسيتم افتتاحه خلال الفترة القادمة لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى من أبناء مركزي يوسف الصديق وأبشواى

وأضاف المحافظ أنه سيتم إقامة مستشفى جديد على مساحة 4000 متر بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة المبنى القديم، مع توفير التجهيزات الطبية اللائقة ، وتزويد الأقسام بالأجهزة الطبية اللازمة من حضانات ووحدات الغسيل الكلوى للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

وأكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على التواصل مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى ضمن خطتها للنهوض بقطاع الصحة من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات القائمة والتوسع فى إنشاء مستشفيات ووحدات صحية جديدة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين باعتباره من القطاعات الحيوية التى تمس صحة الإنسان.

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