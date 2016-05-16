تعرف على طرق "بسيطة" لعلاج الإجهاد الحرارى

مع الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة، ترتفع معدلات الإصابة بالإجهاد الحرارى، حيث يصاب الشخص بتعرق مفرط وتتسارع نبضات قلبه بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم.

كشف تقرير نشر مؤخرا بموقع مركز مايو كلينيك الأمريكى عن أن فرص الإصابة بالإجهاد الحرارى ترتفع حينما يقترن الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة مع زيادة نسبة الرطوبة، وارتفاع معدلات النشاط البدنى، وفى حالة عدم علاج هذه الحالة سريعا فإن الشخص قد يصاب بضربة الشمس.

ومن أبرز أعراض الإجهاد الحرارى: إفراز الجسم عرق شديد والدوخة والإعياء والشعور ببوادر الإغماء و(ارتفاع أو انخفاض ضربات القلب) وانخفاض ضغط الدم بمجرد الوقوف وتقلصات العضلات والغثيان والصداع.

علاج الإجهاد الحرارى

>فى أغلب الحالات يمكنك علاج الإجهاد الحرارى بنفسك دون الحاجة للطبيب عن طريق ما يلى:

1. الاستراحة فى مكان بارد بعيدا عن الشمس ظل ويفضل أن يوجد به تكييف، وإذا لم يتوفر ذلك فيجب الجلوس أمام المروحة، والاستراحة على الظهر مع رفع الساقين لأعلى.

>2. تناول المشروبات الباردة مثل المياه أو العصائر الطبيعية حتى يتم علاج الجفاف وتعويض السوائل التى تم فقدانها، ولكن يجب الابتعاد عن المشروبات الكحولية، والشاى والقهوة.

>3. حاول تجربة الطرق المختلفة لتبريد الجسم: مثل الحصول على دش بارد أو وضع الجسم فى بانيو أو تبليل فوطة بالمياه الباردة ووضعها على جسمك.

>4. اخلع أى ملابس غير ضرورية، وارتدى ملابس قطنية خفيفة وواسعة.

وأضاف التقرير أن الحالة إذا لم تتحسن خلال ساعة بعد اتباع كل الوسائل السابقة فيجب الذهاب إلى المستشفى فورا، من أجل الخضوع للتغذية بالتنقيط الوريدى.

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