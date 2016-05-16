القبض على عاطل بحيازته 45 لفافة بانجو بإدفو

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إدفو بأسوان اليوم، من ضبط عاطل لحيازته عدة لفافات بداخلها نبات البانجو المخدر وكمية من الأقراص المخدرة خلال حملة تفتيشية بدائرة المركز، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدفو ، عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم "عطا . م"- 56 سنة عاطل- وبحيازته 45 لفافة من مخدر البانجو و 280 قرص لأنواع مختلفة من العقاقير المخدرة.

وتحرر له المحضر رقم 3615لسنة 2016 إدارى مركز إدفو وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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