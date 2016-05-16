مصرع حارس عقار سقط من مصعد بالطابق الثامن فى حدائق القبة

لقى حارس عقار مصرعه إثر سقوطه من مصعد بالطابق الثامن بعقار فى منطقة حدائق القبة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى المقدم سمير مجدى، رئيس مباحث حدائق القبة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة "م.أ" حارس عقار، وبالانتقال والفحص تبين أنه كان متواجدا فى الطابق الثامن وانزلقت قدمه بين المصعد وفتحة بجواره، ما أدى إلى سقوطه جثة هامدة، وبسؤال أسرته لم يتهموا أحدا.

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