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"الصحة العالمية": ارتفاع معدلات التدخين بين الشباب فى مصر

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"الصحة العالمية": ارتفاع معدلات التدخين بين الشباب فى مصر "الصحة العالمية": ارتفاع معدلات التدخين بين الشباب فى مصر
أكد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة خلال مؤتمر إعلان نتائج دراسة التدخين فى المرحلة الثانوية اليوم أن هناك ارتفاعًا فى معدلات انتشار التبغ بين الشباب فى .

وقال الدكتور جون جبور إنه ثبت أن التعديلات السعرية والضريبية يمكن أن تكون واحدة من أهم الآليات الفعالة للحد من استخدام التبغ بين السكان وخاصة بين الشباب، فزيادة الأسعار من خلال الضرائب يقلل من القدرة على تحمل التكاليف والوصول إليها ما يؤدى للحد من استهلاك التبغ مع مرور الوقت.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن فى مصر قد قامت فى السنوات القليلة الماضية بتحقيق نجاح كبير فى مجال زيادة الضرائب المفروضة على التبغ وعلى منتجات التبغ إلا أن الأسعار لا تزال تعتبر فى متناول الأفراد مؤكدًا أنه من العوامل المؤثرة أيضًا منع التبغ للقاصرين تحت سن الـ18 عامًا.

وعلى الرغم من أن هناك قانونًا فى مصر بغرامة لا تقل عن 100 جنية ولا تزيد على 1000 جنيه، وفى حالة التكرار فالعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة لكل من يبيع السجاير أو أى منتجات التبغ الأخرى للقاصرين تحت سن الــ18 عامًا ولكن مراقبة وتفعيل هذا القانون تطبيقه ضعيف جدًا موضحًا أن الدراسات أظهرت أن الأطفال والشباب يقومون بشراء السجائر بأنفسهم من منافذ بيعها سواء محلات أو أكشاك مؤكدًا أن أكثر الأشكال الشائعة لاستخدام التبغ فى مصر هو تدخين السجائر والشيشة وانتشرت بين المجتمع المصرى خاصة بين الشباب والإناث.


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مصر 365

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