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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً وتظهر بعض السحب على الجبال شرقا بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية ويحتمل تشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غربا. 
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> حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية شرقية - شمالية غريبة / 15 - 30 كم/ساعة بعد الظهر والمساء .     

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى ثلاثة وأربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة التاسعة و 51 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الحادية عشرة و17 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الرابعة وست دقائق مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    43       27              90       25 .
> دبي                        41      26              85       30 .
> الشارقة                   42      25              80       35.
> عجمان                    41      25              80       30.
> أم القيوين                41       26             80        30 .
> رأس الخيمة             42       24             75        25 .
> الفجيرة                   38       29             80       20.
> العين                     42       26              80       15 .
> ليوا                       43      24               80       20 .
> الرويس                  40      27               85       25 .
> السلع                    41       26               85       25.
> دلما                      38      27               80       30 .
> طنب الصغرى          37      27               85       35 .
> طنب الكبرى            37      27               85       35 .
> أبوموسى               37       27               80       30.

 

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