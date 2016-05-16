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نجمات مهرجان كان يتألقن في اليوم الخامس بإطلالات ملكية

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الإثنين 16-05-2016 09:05

تميزت إطلالات النجمات في مهرجان كان السينمائي ليلة البارحة بفخامتها، حيث وجدنا أن الأناقة الملكية هي الدارجة على السجادة الحمراء، وقد برزت خمس إطلالات من بينها بتصاميم أنيقة.

حيث اختارت الممثلة الهندية الأنيقة أشوريا راي Aishwarya Rai تصميماً جميلاً بزهور مطرَّزة باللون الوردي، يحمل توقيع المصمم رامي قاضي، بينما اختارت زميلتها سونام كابور Sonam Kapoor فستاناً أبيض مملوءاً بالتفاصيل والقصَّات المشتتة من رالف آند روسو Ralph & Russo.

وجذبنا اللون الأسود الأنيق في إطلالة العارضة كيندل جينر Kendall Jenner، والممثلة أرايا أ هارجيت Araya A. Hargate المخملية، أما الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار Marion Cotillard فقد كانت متألقة بفستان ذهبي لمَّاع من ديور Dior.

شاهدي معنا أجمل الإطلالات في مهرجان "كان" في يومه الخامس.

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سيدتي