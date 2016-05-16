4 طرق لتنسيقات صيفية أنيقة

في كل موسم نأخذ أفكاراً لتنسيقات مثالية من أناقة السيدات في مدن الموضة، وتلهمنا إطلالات Street Style في اختيار أجمل الإطلالات، وفي هذا الموضوع نعطيك 4 أفكار بسيطة يمكن أن تزيد من أناقتك وتألقك هذا الصيف.

ألوان الباستيل

يمكن أن تضفي ألوان الباستيل طابعاً أنثوياً ناعماً على إطلالتك وستكون خياراً مثالياً في التنسيقات اليومية البسيطة هذا الصيف.

الإطلالات البيضاء

لا يمكن أن نغفل عن أناقة اللون الأبيض، وقد جذبتنا عديد من التنسيقات البيضاء الكاملة في إطلالات ""Street Style هذا الموسم. لا تترددي في تنسيق إطلالة بيضاء كاملة لتزيدي من رقي إطلالتك، كما أنها طريقة مثالية لزيادة طولك.

إطلالات فنية

على الرغم من أن الإطلالات البيضاء كانت دارجة هذا الموسم إلا أن الإطلالات الفنية اكتسحت عروض الأزياء، وإطلالات "الأنيقات" في مدن الموضة. ستكون هذه الإطلالات خياراً مثالياً لك إن كنت من محبات الإطلالات الجريئة والتنسيقات المجنونة.

اخرجي عن المعتاد، وقومي بدمج الطبعات المختلفة في نفس الإطلالة، أو اختاري ألواناً متعددة لإضاءة إطلالتك.

أحذية رياضية بيضاء

لم تعد هذه الأحذية حكراً على الصالة الرياضية، بل ظهرت في عديد من الإطلالات اليومية لتوفر لمَنْ ترتديها الراحة والأناقة في الوقت نفسه.